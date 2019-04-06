Лукашенко наградил Матвиенко орденом Франциска Скорины

Президент Белоруссии Александр Лукашенко наградил спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко орденом Франциска Скорины. Указ опубликован на белорусском правовом интернет-портале 6 апреля.

В сообщении отмечается, что орден вручается за укрепление дружественных отношений между Россией и Белоруссией.

Орден Франциска Скорины в Белоруссии является наградой за успехи в области национально-государственного возрождения, а также за особые услуги в благотворительной и гуманитарной деятельности и «другие благородные поступки».

В конце марта президент Владимир Путин наградил Матвиенко орденом Андрея Первозванного. Она стала вторым российским политиком после министра обороны Сергея Шойгу, который был удостоен такой награды.





