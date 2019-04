С британских паспортов исчезла надпись «Европейский союз». До конца года обложки посинеют

Надпись «Европейский союз» исчезла с паспортов в Великобритании. Новый образец документов действует с 30 марта, через день после того, как страна должны была выйти из ЕС.

Как 6 апреля пишет Би-би-си, некоторым гражданам королевства все еще выдают паспорта со старой версией обложки, однако до конца года документы станут темно-синими с золотыми буквами вместо темно-красных, принятых в странах ЕС.

TRULY APPALLED. Picked up my new passport today – my old one expires in the next couple of months. See below: Spot the difference! pic.twitter.com/R7BW9lk6I5