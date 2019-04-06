Петербургский бизнесмен подарил автомошенникам 3 миллиона рублей, опомнился и написал заявление

Бизнесмен из Петербурга, занимающийся поставкой дезинфицирующих средств в медучреждения Северо-Запада, попался на уловку мошенников. За свою беспечность он отдал 3 миллиона рублей.

По данным «Фонтанки», передача денег состоялась утром 5 апреля в парадной одного из домов на проспекте Сизова. К предпринимателю пришёл неизвестный мужчина, который забрал свёрток и скрылся в неизвестном направлении. Деньги якобы должны были покрыть ущерб от ДТП на Васильевском острове, в котором бизнесмена выставили виновным.

Спустя несколько часов мужчина понял, что его обманули, а ДТП скорее всего было мастерски разыграно профессиональными мошенниками. С этим знанием он явился в отдел полиции, где написал заявление.

Проводится проверка.





