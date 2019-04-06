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Власть
06.04.2019 12:52
Печать

Вице-премьеры и министры будут нести персональную ответственность за реализацию нацпроектов

Перечень персональных показателей для вице-премьеров и министров, которые будут нести личную ответственность за реализацию национальных проектов, формирует правительство России. Об этом в интервью порталу «Будущее России. Национальные проекты» 6 апреля рассказал премьер-министр Дмитрий Медведев.

«Мы сейчас формируем персональные показатели для вице-премьеров и министров, чтобы у них перед глазами был внятный перечень того, за что они отвечают. То есть не только в целом за развитие той или иной отрасли, как раньше, а каких именно конкретных цифр им нужно достичь. Это личная ответственность на каждом уровне», — заявил премьер.

Медведев отметил, что в конце 2018 года президиум Госсовета одобрил для губернаторов перечень показателей для оценки эффективности их работы. К ним относятся численность занятых в малом и среднем бизнесе, доля городов с благоприятной городской средой, уровень бедности, общая продолжительность жизни.

В России на нацпроекты выделяется порядка 25,7 трлн руб., в их число входят как федеральные средства и деньги регионов, так и внебюджетные источники.

 



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