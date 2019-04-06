Ссора собачников в Удельном парке закончилась стрельбой из пистолета. Женщина пообещала не промахнуться в следующий раз

Склока двух владельцев собак в Приморском районе Петербурга закончилась выстрелом и угрозами. Силы были неравны – женщина выступила против подростка.

Как стало известно «Фонтанке», всё случилось около девяти вечера 5 апреля в Удельном парке. Как позже пояснил полиции отец напуганного юноши, его 15-летний сын вступил в конфликт с неизвестной женщиной, которая так же, как и подросток, выгуливала пса. Собаки сцепились, и животных пришлось растаскивать. Завязался конфликт, но уже между их хозяевами.

Как рассказал подросток, ему удалось оттащить своего пса в сторону. И, казалось, инцидент был исчерпан. Однако женщина стала угрожать школьнику. Она, по его словам, якобы сказала, что убьёт его в следующий раз, когда встретит. Но на угрозах собачница не остановилась, она решила подкрепить свои слова аргументом, вытащила травматический пистолет и выстрелила в сторону юноши. Выстрел оказался неточным, но хозяйка пса заверила, что в следующий раз она точно не промахнётся.

Полиция быстро нашла стрелявшую. Выяснилось, что живёт 47-летняя женщина на Тихорецком проспекте, имеет разрешение на травматический пистолет и ранее проблем с законом не имела.

Проводится проверка.





