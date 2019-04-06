Володин предложил внести поправки в Конституцию и допустить Госдуму к формированию правительства

Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин вновь заявил о необходимости внесения изменений в Конституцию — по его мнению, это необходимо для установления баланса между законодательной и исполнительной ветвями власти и эффективности институтов государственного управления.

В интервью интернет-редакции сайта Госдумы Володин 6 апреля пояснил, что считает необходимым дать Госдуме полномочия участвовать в формировании правительства — вносить предложения по его составу или хотя бы участвовать в консультациях при назначении членов.

Володин подчеркнул, что сегодня Госдума участвует в формировании правительства только давая согласие президенту на назначение председателя правительства, но никак не влияет на формирование самого правительства.

«Президент Российской Федерации принимает решение о составе правительства по представлению председателя правительства, но без возможности опереться на альтернативную позицию или мнение по кандидатурам, – заметил Володин. – При внесении предложений председателем правительства по кандидатурам будущих членов правительства для назначения президентом Российской Федерации, отсутствуют процедуры их обсуждения и консультаций».

О расширении полномочий Госдумы и необходимости внесения поправок в Конституцию Володин упоминал еще в январе — тогда он говорил об отчетности парламента перед Госдумой и совершенствовании защиты социальных прав россиян. Политологи тогда сочли это желанием нивелировать градус недовольства граждан властью на фоне пенсионной реформы. Также Володин предлагал ввести для будущих чиновников тесты на чувствительность к проблемам граждан.





