Гражданские моряки подали иск о признании ветеранами боевых действий в Сирии. У военных моряков иное мнение
Экипаж буксира «Алтай», сопровождавший авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» у берегов Сирии, требует признать себя полноценными участниками боевых действий. Гражданские моряки считают, что им положены соответсвующие льготы.
Иск к командованию Северного флота от 49 членов экипажа спасательного буксирного судна поступил в Североморский районный суд, выяснила 6 апреля газета «Коммерсантъ».
По данным издания, истцы — гражданский персонал войсковой части № 40658 — участвовали в спецоперации вместе с военными моряками у берегов Сирии. Они выполняли задачи в восточной части Средиземного моря, обеспечивая боевую устойчивость «Адмирала Кузнецова». Буксир помогал крейсеру маневрировать и держаться в боевом порядке вместе с другими кораблями, что, как утверждают истцы, помогло кораблю успешно использовать палубную аваицию против боевиков.
«Коммерсантъ» сообщает, что гражданские моряки находились у берегов Сирии с 8 ноября 2016 года по 6 января 2017 года, по окончанию командировки их наградили медалями Минобороны как участников сирийской военной операции, а также вручили удостоверения ветеранов боевых действий.
В иске утверждается, что истцы намеревались получить льготы по налоговому обложению и пенсионному обеспечению как полноценные ветераны боевых действий (п.1 ст. 16 закона «О ветеранах»). Онако им достались только льготы в виде преимущественного получения путевок в санатории, приобретения садовых участков и установки домашних телефонов.
Против статуса полноценных ветеранов для гражданских моряков в суде выступал редставитель Северного флота. В итоге суд первой инстанции счел медали и нахождение у берегов Сирии недостаточными основаниями для признания иска, указав, что льготы положены только тем лицам, которые лично участвовали в боевых действиях.
Решение первой инстанции обжаловано в Мурманском областном суде.
Справка:
Крейсер «Адмирал Кузнецов» был спущен на воду в 1987 году. Длина корабля — 306 м., ширина — 71 м., максимальная скорость — 29 узлов, экипаж — 1980 человек. В авиационную группу крейсера входят 30 вертолетов и самолетов, в том числе Су-33 и МиГ-29КР, использованные в боевых действиях в Сирии.
Во время сирийской операции при заходах на посадку на крейсер потерпели крушение два Су-33, пилоты успели катапультироваться. В феврале 2017 года «Адмирал Кузнецов» прибыл в Североморск, где встал на ремонт до 2022 года.