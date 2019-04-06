Гражданские моряки подали иск о признании ветеранами боевых действий в Сирии. У военных моряков иное мнение

Экипаж буксира «Алтай», сопровождавший авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» у берегов Сирии, требует признать себя полноценными участниками боевых действий. Гражданские моряки считают, что им положены соответсвующие льготы.

Иск к командованию Северного флота от 49 членов экипажа спасательного буксирного судна поступил в Североморский районный суд, выяснила 6 апреля газета «Коммерсантъ».

По данным издания, истцы — гражданский персонал войсковой части № 40658 — участвовали в спецоперации вместе с военными моряками у берегов Сирии. Они выполняли задачи в восточной части Средиземного моря, обеспечивая боевую устойчивость «Адмирала Кузнецова». Буксир помогал крейсеру маневрировать и держаться в боевом порядке вместе с другими кораблями, что, как утверждают истцы, помогло кораблю успешно использовать палубную аваицию против боевиков.

«Коммерсантъ» сообщает, что гражданские моряки находились у берегов Сирии с 8 ноября 2016 года по 6 января 2017 года, по окончанию командировки их наградили медалями Минобороны как участников сирийской военной операции, а также вручили удостоверения ветеранов боевых действий.







В иске утверждается, что истцы намеревались получить льготы по налоговому обложению и пенсионному обеспечению как полноценные ветераны боевых действий (п.1 ст. 16 закона «О ветеранах»). Онако им достались только льготы в виде преимущественного получения путевок в санатории, приобретения садовых участков и установки домашних телефонов.

Против статуса полноценных ветеранов для гражданских моряков в суде выступал редставитель Северного флота. В итоге суд первой инстанции счел медали и нахождение у берегов Сирии недостаточными основаниями для признания иска, указав, что льготы положены только тем лицам, которые лично участвовали в боевых действиях.

Решение первой инстанции обжаловано в Мурманском областном суде.