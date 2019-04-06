СМИ: Минкульт хочет амнистировать алкоголь в музеях

Министерство культуры расширяет представления о ее границах, выступая с неожиданной инициативой. Чиновники планируют восстановить в правах желающих выпивать в учреждениях культуры — для этого они подготовили поправки в закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции».

Как пишет 6 апреля РБК, речь идет об отмене запрета на продажу спиртосодержащих напитков при оказании услуг общественного питания во всех учреждениях культуры. Сейчас уже сделаны исключения для концертных и театральных залов — так что выпивающие в антракте законов не нарушают.

В своем комментарии изданию представители Минкульта назвали норму (введенную, кстати, только в 2016 году), необоснованной. Чиновники полагают, что она ущемляет права как организаций культуры, так и посещающих их граждан.

Любопытно, что всего лишь меньше года назад, после нападения на картину Репина «Иван Грозный и его сын Иван» в Третьяковской галерее, глава Совфеда Валентина Матвиенко, напротив, подчеркнула необходимость запрета продажи алкоголя в «очагах культуры». Судя по обилию «некультурных» новостей из этого столичного музея, вроде кражи картины Куинджи или акции с раздеванием до трусов, ситуация за год к лучшему не поменялась. А Союз музеев России во главе с Михаилом Пиотровским уже расценил происходящее как одну большую провокацию.





