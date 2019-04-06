Угнать за десять минут. Петербургский бизнесмен лишился «Лексуса» за 7 миллионов рублей

Вечерняя поездка по Петербургу стоила гендиректору группы компаний люксового внедорожника почти за 7,5 миллионов рублей. Машину угнали всего за 10 минут.

По данным «Фонтанки», 35-летний владелец авто является генеральным директором компаний, которые занимаются монолитным строительством, проектированием и инжинирингом.

5 апреля петербуржец припарковал свой чёрный Lexus LX 570 2018 года выпуска у одного из домов на улице Лидии Зверевой. Оставил на каких-то 10 минут. Однако этого времени угонщикам более чем хватило. Ущерб составил 7350000 рублей.

Возбуждено уголовное дело о краже.





