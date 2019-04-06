В пятницу в Петербурге эвакуировали 8,5 тысяч человек. Анонимные шантажисты потревожили школы, детский сад и магазины

Очередной день «минирований» в Петербурге завершился эвакуацией пяти школ, детского сада и трёх торговых комплексов. Всего из учреждений и магазинов вывели около 8,5 тысяч человек.

По данным «Фонтанки», около полудня 5 апреля знакомые письма о бомбе без запаха начали приходить на почту школ в Красносельском районе. Рассылка задела также один детский сад. В итоге занятия прекратились более чем у 6 тысяч детей.

Родители пожаловались «Фонтанке», что из-за ежедневных тревожных сигналов они вынуждены срываться с работы и забирать детей из учебных учреждений.

Вечером угрозы перекинулись на торговые комплексы. В этот раз хулиганы звонили в МЧС и полицию с телефона, зарегистрированного на Украине. Они сообщили о бомбе в «Континенте», «Атмосфере», «Балканском», «Балтийском», «Меркурии», «Норде» и других ТРК. В результате решение об эвакуации приняли лишь администрации трёх объектов. Всего было осмотрено 11. Шопинг сорвался у 1872 человек.





