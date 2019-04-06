На Канонерском острове нашли части человеческого тела, разложенные в черные пакеты

Страшной находкой окончилась прогулка 33-летнего петербуржца по Канонерскому острову вечером 5 апреля. В конце Путиловской набережной он увидел пакеты с кусками тела, припрятанные, судя по всему, зимой, так как они лежали в овраге и лишь слегка были присыпаны землёй.

Как стало известно «Фонтанке», расчленённый труп лежал на тропинке, ведущей в лес, всего в 250 метрах от ближайшего жилого дома. Полиция сразу же приехала на место, чтобы как следует изучить содержимое полиэтиленовых мешков.

Было установлено, что труп принадлежал мужчине, которого распилили на куски. В пакетах были найдены правое бедро, кожа, часть грудины, голень, плечо, часть таза и другие фрагменты.





