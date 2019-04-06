Маск подтвердил, что у Tesla и котиков есть нечто общее

Основатель и гендиректор Tesla Илон Маск подтвердил, что логотип его компании можно считать изображением носа кота.

Ответ Илона Маска пользователю твиттера заметили 6 апреля СМИ, например «Газета.Ru». Сам вопрос («Правда ли, что логотип «Теслы» это всего лишь нос котика?») был задан в День смеха, 1 апреля. Ответ Маск дал в тот же день: «Да».

Yes — Elon Musk (@elonmusk) 1 апреля 2019 г.







Илон Маск традиционно общается с миром через Twitter, из-за чего у него даже бывают большие проблемы с чиновниками. Из-за его твита, в частности, Комиссия по ценным бумагам и биржам США требовала удалить его с руководящих постов в Tesla.

В феврале, напомним, Маск ответил по-русски, оценив изобретение молодого жителя Невинномысска – движущийся задом наперёд автомобиль.