HR-специалисты назвали вакансии с зарплатой 500 тысяч рублей и выше

По полмиллиона рублей в месяц российские работодатели готовы платить топ-менеджерам и программистам. При этом некоторые работы можно делать удалённо.

Как пишет 6 марта «Российская газета», по данным рекрутингового сервиса hh.ru, в Москве зарплата в 500 тысяч рублей предлагается специалисту на должность генерального или операционного директора, обладающему свободным английским и как минимум 6-летним опытом работы. За 400-600 тысяч рублей можно устроиться директором по информационным технологиям, но это должен быть человек, «который может решать проблемы», с «выдающимися личностными качествами и драйвом».

В рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий апреля вошли не только московские. В Туле 400-700 тысяч рублей может получить топ-менеджер уровня вице-президента компании. Помимо разговорного английского он должен обладать опытом участия в международных проектах и управления коллективами от 20 человек.

Иногда за большие деньги не обязательно ходить в офис: работающие удалённо PHP-разработчики могут получать до 5 тысяч долларов в месяц, то есть около 330 тысяч рублей.

Что касается средних зарплат по стране по всем профессиональным областям, по информации hh.ru, они составляют 42,1 тысячи рублей. В профобласти «Высший менеджмент», где выше зарплаты, выше и конкуренция: в среднем десять резюме на вакансию против шести в большинстве остальных случаев.





