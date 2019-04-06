Из национальной галереи Армении пропали более 600 картин и скульптур

Генпрокуратура Армении обнаружила пропажу 626 экспонатов из фондов выставочного центра минкультуры, в 2016 году присоединенного к национальной галерее, сообщили в пресс-службе ведомства.

"В результате проверок фондов госорганизации "Выставочный центр" выяснилось, что отсутствуют 626 экспонатов – живопись, гобелены, графические работы, скульптуры общей стоимостью 120,25 миллиона драмов (247 тысяч долларов)", – говорится в сообщении на сайте генпрокуратуры.

По данным пресс-службы, среди пропавших ценностей – картина известного армянского художника Мартироса Сарьяна "Зал Армфилармонии", оцениваемая в 123 тысячи долларов.

"Возбуждено уголовное дело по статьям "кража в особо крупных размерах", "хищение предметов или документов, имеющих особую историческую, художественную или культурную ценность" и "служебная халатность", – говорится в сообщении. Максимальная санкция по этим статьям предусматривает до восьми лет лишения свободы.

Дело передано в следственный комитет.





