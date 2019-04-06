Восемь рыбаков спасли с горящего катера в Баренцевом море

В бухте Типановка Баренцева моря с борта горящего рыбацкого маломерного катера спасли восемь человек, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Мурманской области.

По данным ведомства, сообщение о пожаре на борту катера поступило от единой дежурно-диспетчерской службы Кольского района. Судно находилось в 4 км от берега.

Во взаимодействии с морским спасательно-координационным центром и пограничным управлением ФСБ России по западному арктическому району восемь человек с катера были спасены и доставлены на базу "Типановка", говорится в сообщении.

"Угрозы жизни и здоровью людей нет", – отмечают в региональном главке МЧС.





