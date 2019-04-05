Беспилотник ВВС США провел пятичасовую разведку у Черноморского побережья РФ

Стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США Global Hawk 5 апрелясовершил многочасовой разведывательный полет вблизи Крыма и Кубани, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, тяжелый беспилотник Global Hawk, вылетевший с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, начиная с 17:15 по Москве в пятницу, более пяти часов курсировал по линии вдоль юго-западного и южного Крыма, к югу от Керченского пролива и близ побережья Краснодарского края. В общей сложности он совершил не менее четырех пролетов вдоль морской границы России на Черном море от западного побережья Крыма до Большого Сочи.

При этом беспилотник, способный вести разведку на сотни километров вглубь территории противника, в районе Севастополя приближался к российским берегам на расстояние около 33 км, то есть фактически шел по кромке российской морской границы; в районе Керченского пролива, Новороссийска и Туапсе – на 45 км. Полет выполнялся на высоте около 15,5 тысяч метров.

Ранее в пятницу этот же американский беспилотник совершил семичасовой разведывательный полет вдоль линии разграничения в Донбассе, находясь в контролируемом Киевом воздушном пространстве.







В ходе выполнения задания беспилотник, по меньшей мере, шесть раз подлетал на расстояние 37-59 км к граничащим с Украиной Белгородской, Воронежской и Ростовской областям России.

Стратегический беспилотник Global Hawk, на борту которого находится камера высокого разрешения, инфракрасный сенсор и радар для отслеживания движущихся объектов, предназначен для ведения стратегической воздушной разведки на глубину более 300 км. При полете на больших высотах Global Hawk способен производить обзор больших территорий, осуществлять разведку точечных целей с высоким разрешением и передавать развединформацию командованию в реальном режиме времени через спутниковый канал связи.