В Boeing решили сократить производство самолетов 737 MAX
В американской корпорации Boeing решили сократить производство самолетов 737 MAX почти на одну пятую, пишет The Wall Street Journal.
В корпорации заявили, что к середине апреля сократят количество выпуска самого продаваемого до этого самолета.
Уточняется, что количество самолетов будет уменьшено почти на на одну пятую.
Источник: Газета.ру
Справка:
Самолет Boeing 737 MAX разбился возле эфиопского города Дэбрэ-Зэйт утром 10 марта. На борту находились 149 пассажиров и восемь членов экипажа, все они погибли. Некоторые страны, в том числе и Россия, решили закрыть воздушное пространство для самолетов Boeing 737 MAX.