В Boeing решили сократить производство самолетов 737 MAX

В американской корпорации Boeing решили сократить производство самолетов 737 MAX почти на одну пятую, пишет The Wall Street Journal.

В корпорации заявили, что к середине апреля сократят количество выпуска самого продаваемого до этого самолета.

Уточняется, что количество самолетов будет уменьшено почти на на одну пятую.





