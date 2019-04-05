"Большая семерка" приняла совместное заявление по Ливии

Министры иностранных дел Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании, США, а также верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини выражают глубокую озабоченность военными действиями в районе Триполи, в Ливии, и призывают стороны немедленно прекратить всю военную деятельность. Об этом говорится в совместном заявлении, принятом на саммите "семерки" во Франции, сообщает 5 капреля МИД Италии.

"Мы убеждены, что ливийского урегулирования невозможно достичь силовыми методами. Любой человек или группировка, способствующие усугублению гражданского конфликта, вредят в первую очередь невинному мирному населению и препятствуют достижению мира. Мы решительно выступаем против любых военных действий в Ливии", – говорится в документе, принятом по инициативе и предложению Италии, сообщает ТАСС.

Члены "Большой семерки" выражают полную поддержку усилиям ООН в поиске выхода из "застоя в процессе политического урегулирования в Ливии, который предполагает организацию свободных выборов в кратчайшие сроки, как было утверждено на международных конференциях в Париже в мае 2018 года и в Палермо в ноябре 2018 года".





