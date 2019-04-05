"Большая семерка" приняла совместное заявление по Ливии
Министры иностранных дел Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании, США, а также верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини выражают глубокую озабоченность военными действиями в районе Триполи, в Ливии, и призывают стороны немедленно прекратить всю военную деятельность. Об этом говорится в совместном заявлении, принятом на саммите "семерки" во Франции, сообщает 5 капреля МИД Италии.
"Мы убеждены, что ливийского урегулирования невозможно достичь силовыми методами. Любой человек или группировка, способствующие усугублению гражданского конфликта, вредят в первую очередь невинному мирному населению и препятствуют достижению мира. Мы решительно выступаем против любых военных действий в Ливии", – говорится в документе, принятом по инициативе и предложению Италии, сообщает ТАСС.
Члены "Большой семерки" выражают полную поддержку усилиям ООН в поиске выхода из "застоя в процессе политического урегулирования в Ливии, который предполагает организацию свободных выборов в кратчайшие сроки, как было утверждено на международных конференциях в Париже в мае 2018 года и в Палермо в ноябре 2018 года".
Справка:
В настоящее время в Ливии действуют два правительства: признанное международным сообществом Правительство национального согласия премьера Фаиза Сараджа в Триполи и временный кабинет министров Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с избранным парламентом и поддерживаемый Ливийской национальной армией фельдмаршала Халифы Хафтара. 4 апреля Хафтар объявил о начале наступления на Триполи. Сарадж, в свою очередь, отдал приказ всем подконтрольным ему воинским подразделениям быть готовыми к обороне.