США расширили санкции за торговлю венесуэльской нефтью

Соединенные Штаты ввели санкции против 34 судов и двух компаний, которые принимают участие в транспортировке венесуэльской нефти на Кубу, говорится в сообщении минфина США 5 апреля.

"Сегодня отдел по контролю за иностранными инвестициями минфина США (OFAC) ввел санкции против двух компаний, работающих в нефтяном секторе венесуэльской экономики... Отдельно OFAC также выделяет 34 судна как заблокированную собственность Petroleos de Venezuela, S.A. (PDVSA)", – отмечается в релизе минфина.

