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05.04.2019 23:14
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США расширили санкции за торговлю венесуэльской нефтью

Соединенные Штаты ввели санкции против 34 судов и двух компаний, которые принимают участие в транспортировке венесуэльской нефти на Кубу, говорится в сообщении минфина США 5 апреля.

"Сегодня отдел по контролю за иностранными инвестициями минфина США (OFAC) ввел санкции против двух компаний, работающих в нефтяном секторе венесуэльской экономики... Отдельно OFAC также выделяет 34 судна как заблокированную собственность Petroleos de Venezuela, S.A. (PDVSA)", – отмечается в релизе минфина.



"Куба была основной силой, ставшей причиной кризиса в Венесуэле", – приводятся в релизе слова главы минфина США Стивена Мнучина. По его словам, США принимают меры против транспортирующих нефть судов и предприятий, которые таким образом якобы поддерживают президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Справка:

В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента страны Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим. США 28 января объявили о введении санкций в отношении национальной нефтегазовой компании Венесуэлы PDVSA, заблокировав активы и интересы компании в своей юрисдикции на 7 миллиардов долларов, а также запретили сделки с ними. По данным Белого дома, еще 11 миллиардов долларов составят потери в поставках нефти. Контракты на поставку венесуэльской нефти должны быть завершены до 28 апреля, заявил американский минфин.

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