Происшествия
США расширили санкции за торговлю венесуэльской нефтью
Соединенные Штаты ввели санкции против 34 судов и двух компаний, которые принимают участие в транспортировке венесуэльской нефти на Кубу, говорится в сообщении минфина США 5 апреля.
"Сегодня отдел по контролю за иностранными инвестициями минфина США (OFAC) ввел санкции против двух компаний, работающих в нефтяном секторе венесуэльской экономики... Отдельно OFAC также выделяет 34 судна как заблокированную собственность Petroleos de Venezuela, S.A. (PDVSA)", – отмечается в релизе минфина.
Treasury sanctions companies operating in the oil sector of the Venezuelan economy and transporting oil to Cuba https://t.co/embRDwNov6
— Treasury Department (@USTreasury) 5 апреля 2019 г.
"Куба была основной силой, ставшей причиной кризиса в Венесуэле", – приводятся в релизе слова главы минфина США Стивена Мнучина. По его словам, США принимают меры против транспортирующих нефть судов и предприятий, которые таким образом якобы поддерживают президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
Справка:
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента страны Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим. США 28 января объявили о введении санкций в отношении национальной нефтегазовой компании Венесуэлы PDVSA, заблокировав активы и интересы компании в своей юрисдикции на 7 миллиардов долларов, а также запретили сделки с ними. По данным Белого дома, еще 11 миллиардов долларов составят потери в поставках нефти. Контракты на поставку венесуэльской нефти должны быть завершены до 28 апреля, заявил американский минфин.