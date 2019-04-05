Тимошенко отказалась вести дебаты между Зеленским и Порошенко

Лидер украинской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко не будет вести дебаты на НСК "Олимпийский" между кандидатом в президенты Владимиром Зеленским и президентом страны Петром Порошенко. Об этом в эфире "Радио Новое время" заявил спикер предвыборного штаба Зеленского Дмитрий Разумков.

"Она была бы независимым арбитром, потому что критиковала бы обоих кандидатов. Если бы она согласилась, то на стадионе было бы представлено 60% голосов избирателей. То есть это было бы реально представительство более половины страны. Но случилось так, как случилось", — ответил Разумков.

"Это должен быть независимый рефери, который будет равноудален от обеих команд", — отметил советник.

Напомним, 3 апреля Владимир Зеленский опубликовал видеообращение, в котором вызвал Порошенко на дебаты на НСК "Олимпийский". Он заявил, что "дает на размышления 24 часа".







Действующий гарант отметил, что закон предполагает другие условия проведения дебатов, однако согласился дискутировать на стадионе.

Вчера, 4 апреля, Зеленский предложил Тимошенко стать арбитром в дебатах на НСК "Олимпийский".