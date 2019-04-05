Умер депутат Госдумы и экс-глава ФСБ Николай Ковалев

Вице-спикер Госдумы Сергей Неверов сообщил о смерти депутата нижней палаты парламента, бывшего главы ФСБ Николая Ковалева.

"Умер Николай Дмитриевич Ковалев", – написал Неверов на своей странице в Facebook вечером 5 апреля. Неверов отметил, что впервые Ковалев избрался в Думу в 1999 году.

"Генерал армии. Был директором ФСБ в сложное время. Но прежде всего, он был настоящим борцом и отзывчивым человеком. Много хороших и добрых воспоминаний связано с ним. Не верится, что его больше с нами нет. Светлая память", – добавил политик.

Неверов выразил соболезнования родным и близким Ковалева.





