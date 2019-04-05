18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+13°C
/ Завтра: +11
$ 65.41р
73.44р
00:35 06.04.2019
Расширенный поиск

Происшествия
05.04.2019 22:37
Печать

Ещё один петербуржец получил 9 суток за "надгробие Путина". Полиция считает его зачинщиком

Второй петербуржец получил 9 суток за установку "надгробия" с фотографией Владимира Путина перед Исакиевским собором. Об этом 5 апреля сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.

По мнению полиции, Григорий Кудрявцев, как и ранее арестованный Андрей Жексимбаев, является активистом движения «АгитРоссия» и состоит в нём координатором. Стражи правопорядка считают, что именно Кудрявцев подбил своего знакомого на установку инсталляции в Александровском саду утром 3 апреля. Отмечается, что Кудрявцев с административным протоколом не согласился.

Ранее Октябрьский суд Петербурга отправил под административный арест Андрея Жексимбаева. Его признали виновным в проведении публичного мероприятия без уведомления властей. Полиция и суд посчитали, что перед установкой "надгробия" Жексимбаеву следовало уведомить чиновников. Активист уверяет, что в то утро находился дома. Вину он не признает.



Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
"ПСК"
05.04.2019 16:42

ЖК Nobelius аккредитован еще одним банком

У фамильного дома Nobelius появился очередной банк-партнёр. Им стал «СМП Банк», входящий в топ-30 крупнейших финансовых организаций России
OOO "Лидер Групп"
05.04.2019 15:01

Только в апреле «Квартирные недели»

Весь апрель в ГК «Лидер Групп» проходит специальная акция «Квартирные недели»* – скидки до 5000 рублей на каждый квадратный метр в ряде жилых комплексов компании.
предоставлено компанией АО «Открытие Брокер»
05.04.2019 14:05

«Открытие Брокер» удваивает кэшбек для новых клиентов

«Открытие Брокер» запустил акцию «Инвест-привет!»* в рамках программы лояльности для инвесторов и трейдеров «O. InveStore!».
05.04.2019 13:50

«Алмаз – Антей» примет участие в V Международном арктическом форуме «Арктика — территория диалога»

Форум «Арктика – территория диалога» пройдет в Петербурге с 09 по 10 апреля 2019 в КВЦ «Экспофорум».
ПСК
05.04.2019 12:25

Продолжая петербургские традиции

Каждая входная дверь в квартирах в ЖК Nobelius будет украшена одним из наиболее аутентичных и редких аксессуаров - дверным молотком. Это один из самых узнаваемых элементов стильного интерьера, а в ряде случаев - и экстерьера, и наиболее изящный из всех возможных декоративных элементов входной двери.
Setl Group
05.04.2019 11:38

Setl Group профинансировал ремонт и оснащение здания школы в Василеостровском районе

4 апреля обновленный первый корпус школы на Среднем пр. В.О открыл свои двери для учеников и педагогов. На церемонии открытия присутствовали врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов и председатель совета директоров холдинга Setl Group Максим Шубарев.
фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
04.04.2019 18:00

Деловой центр на Петербургском шоссе: ближняя «Перспектива» для вашего бизнеса

На первой линии Петербургского шоссе в Пушкинском районе кипит деловая жизнь в бизнес-центре «Перспектива».
Предоставлено компанией "Петербургская Недвижимость"
04.04.2019 17:57

«Петербургская Недвижимость» запускает «Клуб привилегий» для покупателей

С 1 апреля компания «Петербургская Недвижимость» запустила «Клуб привилегий» со специальными условиями и расширенным пакетом услуг для клиентов, которые покупают квартиру без посредников.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
04.04.2019 17:19

Банк «Санкт-Петербург» направит на выплату дивидендов 1.8 млрд рублей

Наблюдательный совет Банка «Санкт-Петербург» на заседании 3 апреля 2019 года принял решение рекомендовать годовому Общему собранию акционеров, которое состоится 29 мая 2019 года, выплатить дивиденды по результатам 2018 года в денежной форме.
Фото предоставлено пресс-службой ГК «Эталон»
04.04.2019 15:08

В Группе «Эталон» поздравили 3000-го покупателя с начала 2019 года

4 апреля в центральном офисе Группы «Эталон» поздравили 3000-го покупателя с начала 2019 года. Им стал Дмитрий, купивший квартиру во флагманском проекте Компании в Санкт-Петербурге – квартале «Галактика», который возводится вблизи исторического центра Северной столицы.
ГК «КВС»
04.04.2019 15:00

ГК «КВС» в стиле ЗОЖ

7 апреля принято отмечать Всемирный День здоровья, а в Ленинградской области 2019 год – год здорового образа жизни. Такое знаковое мероприятие группа компаний «КВС» решила отметить с размахом.
ГК «Полис Групп»
04.04.2019 14:41

В продаже новая секция в ЖК «Полис на Комендантском»

Компания «Полис Групп» открыла продажи квартир в новой секции жилого комплекса «Полис на Комендантском» в Приморском районе Петербурга.