Ещё один петербуржец получил 9 суток за "надгробие Путина". Полиция считает его зачинщиком

Второй петербуржец получил 9 суток за установку "надгробия" с фотографией Владимира Путина перед Исакиевским собором. Об этом 5 апреля сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.

По мнению полиции, Григорий Кудрявцев, как и ранее арестованный Андрей Жексимбаев, является активистом движения «АгитРоссия» и состоит в нём координатором. Стражи правопорядка считают, что именно Кудрявцев подбил своего знакомого на установку инсталляции в Александровском саду утром 3 апреля. Отмечается, что Кудрявцев с административным протоколом не согласился.

Ранее Октябрьский суд Петербурга отправил под административный арест Андрея Жексимбаева. Его признали виновным в проведении публичного мероприятия без уведомления властей. Полиция и суд посчитали, что перед установкой "надгробия" Жексимбаеву следовало уведомить чиновников. Активист уверяет, что в то утро находился дома. Вину он не признает.





