В Ужгороде мужчина пытался продать на улице гранатомет

В Ужгороде задержали мужчину, который пытался на улице продать ручной противотанковый гранатомет. Об этом 5 апреля сообщает пресс-служба прокуратуры Закарпатской области Украины.

"Так, правоохранителями задокументировано, как 35-летний житель Ужгорода попытался сбыть ручной противотанковый гранатомет на одной из улиц Ужгорода. Также в ходе обыска у мужчины изъята граната Ф-1. Изъятое оружие направлено на проведение соответствующей экспертизы", – сообщают правоохранители.

На данный момент продолжаются первоочередные следственные действия. Открыто уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК Украины – незаконное обращение с оружием.





