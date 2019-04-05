Time поместил на обложку возвышающегося над Землей Путина

Журнал Time опубликовал анонс нового номера, на обложке которого вновь изображен президент России Владимир Путин.

Свежий выпуск американского журнала Time посвящен президенту России. На обложке в красно-черных тонах стоит Путин, опираясь руками на земной шар. На континентах, таких как Южная Америка, Африка и Европа, разбросаны указатели с красными звездами. Обложка опубликована на сайте издания.

«Еще один план России. Владимир Путин хочет распространить свое влияние не только на выборы. Взгляд изнутри на его разрастающуюся империю из государств, существующих вне международных правовых норм», — гласит подзаголовок на обложке. Словосочетание «еще один» выделено курсивом. Таким образом редакция проиллюстрировала, как российские власти смогли построить сеть международных контактов на разных континентах мира, пишет "Лента.ру".

Автор основной статьи нового номера Time Саймон Шустер пишет, что Россия проводит кампанию по «вмешательству» как в крупных зонах конфликта (Венесуэле, Ливии и Сирии), так и в более «мрачных» уголках Африки, в частности, в Судане.

Time не в первый раз помещает изображение Путина на обложку журнала. Так, в июле 2018 года на обложке очередного номера были совмещены портреты президента России и его американского коллеги Дональда Трампа.





