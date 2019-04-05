«Вы заметили, что женскую одиночку захватили брюнетки?». Туктамышева выложила совместное фото с Медведевой

Фигуристка из Петербурга Елизавета Туктамышева опубликовала в своем инстаграме совместную фотографию с Евгенией Медведевой, Сатоко Мияхарой (Япония) и Майей Шибутани (США).

«А вы тоже заметили, что женскую одиночку захватили брюнетки?» — подписала фото Туктамышева.







Напомним, что Туктамышева вошла в состав сборной России на командный чемпионат мира по фигурному катанию, который пройдет в японской Фукуоке с 11 по 14 апреля. Перед этими соревнованиями она выступала в ледовом шоу в Японии как раз вместе с Евгенией Медведевой.

Также в командном чемпионате мира от Петербурга участвуют Андрей Лазукин и Софья Самодурова https://www.fontanka.ru/2019/04/02/046/ . Ранее олимпийский чемпион Алексей Ягудин назвал Самодурову главным открытием сезона https://www.fontanka.ru/2019/04/04/030/ .