ЦСКА обыграл СКА и вышел вперед в серии. Петербуржцы даже ни разу не попали в ворота
Поражением хоккейного клуба СКА завершился пятый матч финала Западной конференции против ЦСКА в пятницу, 5 апреля, в Москве. Петербуржцы уступили со счетом 0:3 (0:1, 0:1, 0:1).
Голы забили Мэт Робинсон (20 минута), Максим Мамин (28) и Сергей Андронов (60).
Таким образом счет в серии до четырех побед стал 3-2 в пользу ЦСКА. Еще одно поражение и СКА вылетел из плей-офф. Следующий матч пройдет в Петербурге 7 апреля.