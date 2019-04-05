ЦСКА обыграл СКА и вышел вперед в серии. Петербуржцы даже ни разу не попали в ворота

Покупая квартиру от ГК «КВС», Вы приобретаете гораздо больше, чем просто квадратные метры в новостройке. Застройщик создает для своих клиентов спортивные площадки во дворе, фитнес-клубы с бассейнами, прогулочные и велодорожки, места для проведения досуга на открытом воздухе. Благодаря этому каждый житель сможет заняться любимым видом спорта в шаговой доступности от своего дома.