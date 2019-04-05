Швейцария согласилась представлять интересы США в Венесуэле

Швейцария согласилась выполнить посредническую миссию в дипломатических отношениях между США и Венесуэлой. Глава швейцарского МИД Иньяцио Кассис и американский посол в республике Эдвард Макмаллен подписали 5 fghtkz в Берне соответствующее соглашение.

Чтобы Швейцария смогла выполнять роль государства-посредника, свое согласие должна еще дать Венесуэла, поясняет на своем сайте швейцарское внешнеполитическое ведомство. Миссия, возложенная на Швейцарию, будет связана в основном с предоставлением консульских услуг в Венесуэле от имени Соединенных Штатов. Как сообщил ранее в пятницу Госдепартамент, Вашингтон и Берн договорились о том, что Швейцария будет представлять в Венесуэле интересы Соединенных Штатов в связи со свертыванием деятельности американского посольства в Каракасе, пишет ТАСС.

Швейцарский МИД напоминает, что "в рамках своего визита в Вашингтон в начале февраля федеральный советник Иньяцио Кассис поднял вопрос о возможном принятии мандата такого типа на встрече с госсекретарем США Майклом Помпео и советником президента по национальной безопасности Джоном Болтоном". Подчеркивается, что "в середине марта 2019 года правительство США официально попросило МИД выполнить роль страны – защитницы интересов (Соединенных Штатов) в Венесуэле".

Швейцарии этот мандат даст возможность "внести активный вклад в смягчение напряженности между двумя странами и играть конструктивную роль в интересах региональной стабильности", отмечают в Берне. Правительство Швейцарии 4 апреля дало согласие на выполнение этого мандата.





