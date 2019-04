Новым главой Всемирного банка избран замминистра финансов США

Новым президентом Всемирного банка избран замминистра финансов США Дэвид Малпасс, следует из сообщения пресс-службы организации 5 апреля.

«Исполнительные директоры Всемирного банка единогласно избрали Дэвида Малпасса президентом Всемирного банка на пятилетний срок, начиная со вторника 9 апреля 2019 года», — говорится в сообщении.

NEWS: David R. Malpass is unanimously selected as the next President of the World Bank Group. Mr. Malpass brings experience in international affairs, finance and economic development. He starts Tuesday, April 9, 2019. https://t.co/J39hAqWgKq pic.twitter.com/MtizIyN55h