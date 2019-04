Полиция Лондона: Полученные Банком Англии посылки не представляют угрозы

Две подозрительные посылки, из-за которых вечером 5 апреля полицейские оцепили здание Банка Англии в центре Лондона, не представляют какой-либо угрозы. Об этом полиция Сити сообщила в Twitter.

"Две посылки были признаны безопасными. Оцепление снимается. Спасибо за проявленное терпение", – говорится в сообщении.

Двадцатью минутами ранее полиция Сити также через Twitter сообщила о том, что из-за обнаружения подозрительных почтовых пакетов в радиусе 100 м вокруг здания банка установлено оцепление и перекрыто движение по трем улицам.

ROAD CLOSURES



Our officers are currently dealing with reports of two suspicious packages sent to the Bank of England. There is currently a 100m cordon around the building. This is affecting Lothbury, Bartholomew Lane and Princes’ Street. Threadneedle Street remains open.