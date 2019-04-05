Полиция Лондона: Полученные Банком Англии посылки не представляют угрозы

Две подозрительные посылки, из-за которых вечером 5 апреля полицейские оцепили здание Банка Англии в центре Лондона, не представляют какой-либо угрозы. Об этом полиция Сити сообщила в Twitter.

"Две посылки были признаны безопасными. Оцепление снимается. Спасибо за проявленное терпение", – говорится в сообщении.

Двадцатью минутами ранее полиция Сити также через Twitter сообщила о том, что из-за обнаружения подозрительных почтовых пакетов в радиусе 100 м вокруг здания банка установлено оцепление и перекрыто движение по трем улицам.







ROAD CLOSURES



Our officers are currently dealing with reports of two suspicious packages sent to the Bank of England. There is currently a 100m cordon around the building. This is affecting Lothbury, Bartholomew Lane and Princes’ Street. Threadneedle Street remains open. — City of London Police (@CityPolice) 5 апреля 2019 г.

В прошлом месяце неизвестные злоумышленники разослали по нескольким адресам в Великобритании маломощные взрывные устройства в конвертах формата А4. Они были обнаружены на территории аэропортов Хитроу и Сити, а также на столичном вокзале Ватерлоо и в Университете Глазго в Шотландии. Несмотря на то, что одно из устройств сработало, воспламенив конверт, никто не пострадал.

Ответственность за инциденты взяла на себя группировка, называющая себя Ирландской республиканской армией.