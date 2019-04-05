Смольный закупает жилье для льготников на 814,2 млн рублей

Правительство Петербурга объявило три конкурса на закупку 66 четырехкомнатных и 137 однокомнатных квартир для льготных категорий горожан на общую сумму более 800 млн рублей. Информация об этом 5 апреля появилась на сайте госзакупок.

За 477,4 млн комитет имущественных отношений закупит 66 четырехкомнатных квартир площадью 90-99 квадратных метров. Кроме того, Смольный потратит еще 101,2 млн рублей на приобретение 33 однокомнатных квартир от 33 до 42 метров. На аналогичное жилье, но габаритами от 29 до 31 «квадрата» потратят не более 235,5 млн рублей.

Все объекты должны быть введены в эксплуатацию не позднее 15 декабря 2019 года.

Напомним, в январе КИО подвел итоги конкурса на приобретение 98 трехкомнатных квартир, победителем объявили компанию «Дальпитерстрой», которая предложила выполнить подряд за 538 млн рублей.

Всего в 2018-2019 годах Смольный потратит на приобретение жилья для льготников 9 млрд рублей.





