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Бизнес
05.04.2019 20:53
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"Они хотят, чтоб мы, как голодная собака, взяли кость и убежали". Волнения рабочих начались с Ford

Впервые со времён восстания в Пикалёво - то есть за последнее десятилетие - в Ленинградской области массовое внимание приковано к рабочим. Уже 20 июня шесть сотен работников завода Ford во Всеволожске официально превратятся в безработных. В пятницу, 5 апреля, им организовали встречу в КДЦ "Южный" с представителями правительства Ленобласти.

"Они хотят, чтоб мы, как голодная собака, взяли кость и убежали". Волнения рабочих начались с Ford

Фото: Валентин Илюшин

За сорок минут до мероприятия на площади перед зданием было плотно. Молодые и не очень мужчины группировались, замыкая кружки спинами друг друга. То одного, то второго выхватывали журналисты и ставили перед телекамерами. Журналистов здесь было столько, сколько бывает редко. Слова, ровно сыплющиеся в микрофон, хоть и не ошеломят взрослых россиян, помнящих девяностые, для современной страны вроде выплеснутого на лицо ведра воды.

– Работу найти сложно. Пугает, возьмут ли хоть куда-то тех, кто в возрасте. Пойду в таксисты, хоть на 18 тысяч, лишь бы не протянуть ноги, – примерно такие комментарии записывались в разных точках.

На собрании ждали Александра Дрозденко, но приближения губернатора не выдавали характерные для его приезда машины ГИБДД. По данным 47news.ru, сам он рвался сюда, но подчинённые убедили не поднимать градус волнения своим присутствием. Сошлись, что в случае, если всё пройдёт вкось, организуют второй заход – но уже с губернатором. Обычно на подобные мероприятия приходят как минимум его замы, но экономический Дмитрий Ялов уехал в Москву. Как говорят на Суворовском,67, он даже гипотетически не представляет себя в помещении с таким количеством людей, да еще не в костюмах.

Отсутствие первых лиц не означает невнимание руководства Ленобласти к зарождающимся волнениям. В сентябре -  выборы, и полтысячи жителей Всеволожска, требующих на улицах хоть чего-то – политическая катастрофа. По данным 47news, с заводскими лидерами накануне провели профилактическую беседу. Так что о пятничном совещании говорили, как о способе снять напряжение и выцарапать из граждан мысли о митингах.



Принимающей стороной был глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский, с подачи которого и выделили самый большой зал, что есть в городе – на 350 мест. Пускали всех, и все, кажется, пришли, ведь пятница на заводе – день простоя. Взяли и маленьких детей, и маленьких собак, объясняя, что "сказали – приходить семьями".

Ни галдежа, ни криков в зале не наблюдалось, и за счёт этого собравшиеся выигрывали, ведь их спокойные размышления ещё больше контрастировали с оптимистичным настроем президиума.

К примеру, электромеханик Алексей Иванов, работавший на Ford с 2000 года, заметил, что предлагаемые правительством свободные места – это замечательно, но предложения по зарплатам "не идут ни в какое сравнение с тем, что мы имеем сегодня". "Это как кусок чёрного хлеба после куска торта", – выразился он.

 

– Перед теми инвесторами, что настроены выкупить завод, поставлена задача предлагать вам не меньше сорока, – не обрадовал глава областного комитета по труду и занятости Алексей Брицун.

Мужчина в велюровом пиджаке и в очках сообщил о своей инвалидности по зрению и пожаловался на попытку получить новую работу: "С биржи труда меня послали в контору, а там подвал, одни гастарбайтеры, никакого контракта на работу". К судьбе его, как и других, обещали присмотреться, ведь в Ленобласти есть целая программа по трудоустройству лиц с ограниченными возможностями.

В зале не было не только топ-менеджмента правительства, но и ни одного депутата ЗакСа Ленобласти. Хотя стоило бы хоть в уголке посидеть членам фракции "Единая Россия", поддержавшим минувшим летом закон о повышении пенсионного возраста. Тема отсутствия перспектив у тех, кому по новым правилам ещё не пора на заслуженный отдых, но кто уже не нужен нанимателям, поднималась и женщинами, и мужчинами.

Многие уточняли, что начали работать на Ford с самого старта, то есть с 2002 года, и отдали станкам и своё здоровье, и жизнь. Так, "вкалывавшая семнадцать лет и семь месяцев" Светлана Зуева весьма эмоционально попыталась заочно призвать к ответу руководство Ford "за наплевательское отношение". Всем, у кого стаж на предприятии равен 10-15 годам, в качестве отступных предлагают 11 окладов, а от пятнадцати – 12

– Мы получим всего на один оклад больше. Мы по 12 часов, без выходных и праздников, поднимали с колен этот завод. Почему теперь такое наплевательское отношение к нам? - интересовалась она.

Последнее слово осталось за председателем первичной профсоюзной организации Ford во Всеволожске Михаилом Сергеевым.

– Они хотят, чтоб мы, как голодная собака, взяли кость и убежали. Меньше, чем предлагают, нам уже не дадут. Я призываю всех с утра понедельника работать по правилам. Поднимите руки, кто понимает, о чём это.

Подняли почти все.

"Работать по правилам", как объяснил сосед автора – это своеобразная форма протеста. Если соблюдать все требования безопасности, включая скорость погрузчика – 5 километров в час – и тому подобное – не сделать выработку. Никто этому не следовал, а под конец начнут.

– Вместе мы едины, - крикнул Сергеев под конец.

На улице рабочие под натиском фотокорреспондентов развернули два плаката: "Губернатор и глава, защищай наши права" и "Достойная компенсация 24 оклада. Чем мы хуже немцев, румын и бельгийцев?" Почему это действие не провернули в зале, объяснить не смогли.

Юлия Гильмшина,

Читайте подробнее на 47news.ru.

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