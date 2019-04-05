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Бизнес
05.04.2019 19:42
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«Магнит» раскрыл детали переговоров с «Лентой». Последняя якобы игнорирует потенциального покупателя

«Магнит» подтвердил вечером 5 апреля сообщением на Лондонской бирже интерес к покупке «Ленты». Напомним, ранее о таких планах уже сообщалось, однако в «Ленте» заявили, что потенциальный покупатель якобы не внёс ясность в вопрос сроков и условий сделки. 

Как пишет РБК, красно-белая сеть доводы «Ленты» в своем сообщении опровергает.   

«Компания была удивлена   тем, что в сообщении указывалось, что «Магнит» не смог обеспечить точность в отношении структуры, сроков и результатов такого приобретения, несмотря на неоднократные запросы независимых директоров», — объясняет «Магнит». 

В сообщении указано, что о своей заинтересованности компания заявила 11 марта, официальное предложение было отправлено 18 марта. «Лента» ответила лишь спустя 10 дней и запросила дополнительную информацию. Потенциальный покупатель отреагировал через два рабочих дня, но «Лента» якобы проигнорировала письмо. «Магнит» с нетерпением ждет ответа от «Ленты», указывает ретейлер.



5 апреля стало известно, что «Магнит» хочет выкупить «Ленту» за 1,78 млрд долларов. Тремя днями ранее появилась информация о том, что крупнейшие акционеры сети «Лента», TPG Group и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), договорились о продаже своих акций «Севергрупп» миллиардера Алексея Мордашова. 

При этом о предложении «Магнита» стало известно благодаря миноритариям, пишет РБК. «Севергрупп» направил им оферту о выкупе по цене 3,6 доллара за акцию. Однако многие владельцы небольших долей «Ленты» считают, что компания недооценена. Предложение «Магнита» играет на руку миноритариям — ретейлер готов заплатить по 3,65 доллара за акцию.

Справка:

«Лента» и «Магнит» входят в число крупнейших российских ретейлеров. Выручка по итогам 2018 года превысила 400 млрд рублей и 1,23 трлн рублей соответственно. Ранее экс-директор «Ленты» Ян Дюннинг перешел на работу в «Магнит».

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