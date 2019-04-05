«Магнит» раскрыл детали переговоров с «Лентой». Последняя якобы игнорирует потенциального покупателя

«Магнит» подтвердил вечером 5 апреля сообщением на Лондонской бирже интерес к покупке «Ленты». Напомним, ранее о таких планах уже сообщалось, однако в «Ленте» заявили, что потенциальный покупатель якобы не внёс ясность в вопрос сроков и условий сделки.

Как пишет РБК, красно-белая сеть доводы «Ленты» в своем сообщении опровергает.

«Компания была удивлена тем, что в сообщении указывалось, что «Магнит» не смог обеспечить точность в отношении структуры, сроков и результатов такого приобретения, несмотря на неоднократные запросы независимых директоров», — объясняет «Магнит».

В сообщении указано, что о своей заинтересованности компания заявила 11 марта, официальное предложение было отправлено 18 марта. «Лента» ответила лишь спустя 10 дней и запросила дополнительную информацию. Потенциальный покупатель отреагировал через два рабочих дня, но «Лента» якобы проигнорировала письмо. «Магнит» с нетерпением ждет ответа от «Ленты», указывает ретейлер.







5 апреля стало известно, что «Магнит» хочет выкупить «Ленту» за 1,78 млрд долларов. Тремя днями ранее появилась информация о том, что крупнейшие акционеры сети «Лента», TPG Group и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), договорились о продаже своих акций «Севергрупп» миллиардера Алексея Мордашова.

При этом о предложении «Магнита» стало известно благодаря миноритариям, пишет РБК. «Севергрупп» направил им оферту о выкупе по цене 3,6 доллара за акцию. Однако многие владельцы небольших долей «Ленты» считают, что компания недооценена. Предложение «Магнита» играет на руку миноритариям — ретейлер готов заплатить по 3,65 доллара за акцию.