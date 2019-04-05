В «паровозике» с бензовозом на «Коле» пострадали пять пассажиров автобуса

Информацию о ДТП на автодороге «Кола» уточняет отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По предварительной информации, 5 апреля в 14:45 на 17-м километре трассы водитель автомобиля «КАМАЗ» из-за поломки остановился на обочине, заняв при этом часть проезжей полосы. Следовавший за ним бензовоз резко остановился, и в него въехал сзади автобус с пассажирами. Автобус догнала «Газель», а её – легковой автомобиль.

В результате ДТП травмы получили пять пассажиров автобуса. Изначально сообщалось о том, что в аварии никто не пострадал, затем – что одна женщина получила лёгкие травмы.

Многокилометровая пробка из-за аварии сохраняется до сих пор. Вообще, пробки в Петербурге этим вечером стали самыми сильными за неделю – 8 баллов.





