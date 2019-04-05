Арестованный лидер протестов в Ингушетии объявил голодовку

Ингушский старейшина, 65-летний член ингушского комитета национального единства, религиозный деятель Ахмет Барахоев объявил голодовку в изоляторе временного содержания в Нальчике. Об этом «Фонтанке» рассказала его адвокат Фатима Урусова.

«Действительно, он объявил голодовку. Он только пьёт воду. Таким политическим шагом он пытается привлечь внимание к происходящему. Чтобы на ситуацию обратили внимание не только власти Ингушетии и СКФО. Он требует встречи с председателем президентского Совета по правам человека, советником Путина Михаилом Федотовым и председателем «Гражданского содействия» Светланой Ганнушкиной. Я только что разговаривала с Барахоевым. Он подтвердил, что не будет прекращать голодовку до выполнения его требований. Насколько мне известно, его требование донесено до адресатов», – сообщила его адвокат.

В минувшую среду Барахоев был приговорён к 10 суткам административного ареста вместе с другими организаторами митинга в Магасе 26 марта. Акция противников нового закона о референдуме в Ингушетии завершилась столкновениями с силовиками 27 марта и перекрытием федеральной трассы.

Ахмет Барахоев был задержан у себя дома рано утром 3 апреля. Тогда представители правоохранительных органов провели обыски по адресам всех известных организаторов акций протеста. Руководитель инициативной группы по проведению республиканского референдума об изменении границ Ингушетии Магомед Муцольгов сообщал «Фонтанке», что помимо административной ответственности оппозиционерам грозит ответственность уголовная. Все задержанные ранее были допрошены в рамках расследования уголовного дела по статье 318 УК («Применение насилия в отношении представителя власти», ответственность – до 5 лет лишения свободы, в случае опасности для жизни или здоровья представителя власти – до 10 лет. – Прим. ред.).







Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров после столкновений участников протеста с силовиками прямо потребовал от секретаря Совета безопасности республики Ахмеда Дзейтова «сажать в тюрьмы всех организаторов митинга».

После задержания активистов советник главы Ингушетии переадресовал за комментариями по ситуации к представителям правоохранительных органов. «Обращайтесь только в соответствующие структуры, мы не уполномочены комментировать их (сотрудников правоохранительных органов. – Прим. ред.) действия. У нас нет информации», – сообщил «Фонтанке» советник Евкурова Борис Краснов.

Подробности происходящего в Ингушетии в интервью «Фонтанке» рассказал Магомед Муцольгов, глава инициативной группы по проведению референдума об изменении границ Ингушетии.