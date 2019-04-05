Суд постановил, что Илон Маск может остаться во главе Tesla. Пока

На слушании в федеральном суде Манхэттена окружной судья США Элисон Натан дала Илону Маску и Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) две недели, чтобы разобраться в разногласиях по поводу постов Маска в твиттере. Если это им не удастся, то судья может самостоятельно принять решение, нарушил глава Tesla закон или нет. А пока работе Илона Маска в должности генерального директора Tesla ничего не угрожает, пишет Automotive News.

«Сделайте глубокий вдох, включите здравый смысл и решите эту проблему», — постановила судья Элисон Натан.

Даже такое промежуточное решение судьи во многом сняло напряжение с ситуации. В ходе слушаний Комиссия по ценным бумагам отказалась о своих требований снять Маска не только с поста председателя совета директоров (что уже было сделано), но и генерального директора, посчитав, что строгий надзор за всеми его коммуникациями и угроза крупных штрафов сами по себе являются достаточным наказанием.

В октябре 2018 года конфликт между SEC и Маском, казалось, был урегулирован, и условиями этого урегулирования было как раз удаление Маска с поста председателя совета директоров и предварительное модерирование всех его публичных заявлений. Ну и помимо этого – штрафы по 20 миллионов долларов, которые заплатил и сам Маск, и Tesla.







Все пошло по новому кругу, когда 20 февраля 2019 года Илон в твиттере пообещал, что Tesla выпустит в этом году 500 000 автомобилей. Чиновникам опять показалось, что заявление гендиректора Tesla не соответствует действительности и вводит в заблуждение инвесторов. Ведь до этого компания опубликовала прогноз о том, что сможет продать в течении года от 360 000 до 400 000 новых автомобилей.

Через четыре часа после своего первого твита Маск публиковал поправку, в которой заявил что имел в виду 500 000 произведенных автомобилей, а поставить клиентам успеет только 400 000, так что цифры совпадают.

Однако теперь чиновники настаивали не только на удалении Маска со всех руководящих постов в Tesla, но и на запрещении для него занимать аналогичные должности в публичных компаниях впредь. В ходе слушаний в суде эти требования были сняты, но новый штраф и ужесточение контроля за публичными заявлениями Маску все же грозят.

Илон, правда, не остается в долгу и публично обвиняет Комиссию в потакании биржевым спекулянтам. «Что-то сломалось в этом SEC», — написал он в своем твиттере.

Обе стороны конфликта продолжают настаивать на своем. Генеральный директор Tesla — на том, что просто пользуется свободой слова и что все его заявления соответствовали действительности, а чиновники из Комиссии по ценным бумагам придерживаются противоположного мнения. Судья Элисон Натан приняла мудрое решение — усадить их за стол переговоров.