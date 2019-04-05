Дело о массовой диарее на теплоходе «Лунная соната» ушло в суд. Отвечать будет директор ресторана

Дело о летнем массовом отравлении на теплоходе «Лунная соната» ушло в суд. Об этом 5 апреля сообщает Северо-Западное следственное управление на транспорте СК России. Единственная обвиняемая по делу — директор ресторана на судне. Она проходит по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем массовое отравление.

Следователи установили, что обвиняемая находилась на «Лунной сонате» с 31 июля по 2 августа, когда теплоход совершал круиз по маршруту Санкт-Петербург – Валаам – Сортавала – Старая Ладога – Свирьстрой – Петрозаводск – Кижи – Мандроги – Санкт-Петербург. Директор ресторана плохо следила за состоянием кухни и оборудования, а также не обеспечила для своих сотрудников прохождение медосмотра. Именно это привело к отравлению около сотни пассажиров, в том числе одного ребёнка.

С августа следователи допросили около 300 пассажиров и членов экипажа, проживающих в более чем 50 разных городах России. У сотрудников ресторана были изъяты медкнижки, в 37 из них не оказалось анализов на кишечные инфекции. Изначально сообщалось, что у пяти сотрудников медкнижек не было вообще. Не исключено, что кто-то из них запустил заражение через продукты.





