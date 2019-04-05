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Происшествия
05.04.2019 19:06
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Дело о массовой диарее на теплоходе «Лунная соната» ушло в суд. Отвечать будет директор ресторана

Дело о летнем массовом отравлении на теплоходе «Лунная соната» ушло в суд. Об этом 5 апреля сообщает Северо-Западное следственное управление на транспорте СК России. Единственная обвиняемая по делу — директор ресторана на судне. Она проходит по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем массовое отравление.  

Следователи установили, что обвиняемая находилась на «Лунной сонате» с 31 июля по 2 августа, когда теплоход совершал круиз по маршруту Санкт-Петербург – Валаам – Сортавала – Старая Ладога – Свирьстрой – Петрозаводск – Кижи – Мандроги – Санкт-Петербург. Директор ресторана плохо следила за состоянием кухни и оборудования, а также не обеспечила для своих сотрудников прохождение медосмотра. Именно это привело к отравлению около сотни пассажиров, в том числе одного ребёнка. 

С августа следователи допросили около 300 пассажиров и членов экипажа, проживающих в более чем 50 разных городах России. У сотрудников ресторана были изъяты медкнижки, в 37 из них не оказалось анализов на кишечные инфекции. Изначально сообщалось, что у пяти сотрудников медкнижек не было вообще. Не исключено, что кто-то из них запустил заражение через продукты. 



Справка:

Пассажиры и экипаж «Лунной сонаты» отравились 1 августа. Одного подростка пришлось госпитализировать, остальные туристы обошлись без посещения стационара. Получив сигнал о вспышке, на пришвартованное в Волховском районе судно поднялись медики, сотрудники Роспотребнадзора и более десятка следователей. В ночь на 2 августа Северо-Западное следственное управление на транспорте возбудило уголовное  дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ («оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей, совершенное группой лиц по предварительному сговору»).

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