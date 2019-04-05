Дачный сезон открывается: в Петербурге самые сильные пробки с начала апреля

В Санкт-Петербурге самая плотная загруженность дорог за всю неделю – 8 баллов по шкале «Яндекса». В предыдущие апрельские дни (в понедельник, вторник, среду и четверг) утренний максимум составлял 6 баллов, дневной – 4 балла, вечерний – 7 баллов. В пятницу, 5 апреля, утром также зафиксировано 6, днём, то есть к 16:30, – 5, а после 17 часов набежала «восьмёрка».

Похоже, начинается дачный сезон, пишут пользователи «Яндекс.Навигатора», и надо отдать погоде должное – она этому способствует. Сервисы «Яндекса» демонстрируют множество ДТП и многокилометровые пробки на КАД и на выездных магистралях (особенно не повезло южному направлению):

Колтушское шоссе,

Мурманское шоссе (там «паровозик» с грузовиком, маршруткой и бензовозом, о котором «Фонтанка» уже сообщала; по последним данным ГИБДД, лёгкие травмы получила пассажирка автобуса. В пробке длиной 9,4 километра на Народной улице и Мурманском шоссе, по данным «Яндекс.Пробок», можно потерять 2 часа 54 минуты, что на 2 часа 35 минут больше обычного),

дорога в посёлок имени Свердлова,

Советский проспект,

Софийская улица (там ситуацию осложняет авария с перевёртышем),

Московском шоссе (там тоже ДТП).







На севере Петербурга пробок, судя по карте, меньше, если не считать пробок на севере КАД, которые прописались там с начала недели из-за дорожных работ.

15-километровая пробка, по данным сервиса «Яндекса», тянется из самого центра города до Ленобласти: Невский проспект, площадь Александра Невского, мост Александра Невского, Заневский проспект, проспект Косыгина, Колтушское шоссе, от Исполкомской улицы до поворота к станции 7-й километр.

На КАД среди множества пробок «Яндекс» отметил 6,5-километровую в необычном месте – на внешнем кольце от Дачного проспекта до Московского шоссе. В ней можно потерять 38 минут, что на 25 минут больше обычного.

В середине дня самыми загруженными магистралями стали Невский проспект к площади Александра Невского (6 баллов), Невский проспект к Дворцовой площади (7 баллов), проспект Маршала Жукова из центра (6 баллов), Литейный – Загородный к Московскому (6 баллов).

Среди ДТП отметим три уже упомянутых. На круговом перекрёстке («ватрушке») Софийской улицы опрокинулась на бок фура, слегка прижав легковушку с прицепом, сообщают читатели «Фонтанки». «Водитель в рубашке родился», – пишут очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

Московское шоссе перекрыла авария с тягачом, сообщают в «ДТП и ЧП».

И ещё одна авария в другом месте. «ДТП на перекрёстке Московского шоссе и Ленсоветовской дороги. Три авто, в мясо, но, как ни странно, жертв нет. Водители ждут службы», – рассказывает очевидец в той же группе.