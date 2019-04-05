Фигурант дела Абызова Ильичев арестован. Он уверяет, что из Таиланда вернулся добровольно

Басманный суд Москвы арестовал до 25 мая бывшего гендиректора ОАО «Региональные электрические сети» Сергея Ильичева, проходящего по делу экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова. Об этом 5 апреля сообщили в Следственном комитете.

Как отмечает «Интерфакс», представитель СК уверял, что обвиняемый на свободе может скрыться от следствия и оказать влияние на свидетелей. Сам Ильичев в ответ упомянул, что он добровольно вернулся с отдыха в Таиланде, когда узнал о возбуждении уголовного дела. Свою вину он отрицает.

Следователи подозревают Ильичева в создании преступного сообщества (ч. 3 ст. 210 УК РФ) и хищении в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).





