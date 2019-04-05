Еще почти 500 миллионов рублей полковника Захарченко достались государству

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Напомним, Дмитрий Захарченко занимал должность замначальника управления «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России. По данным следствия, в 2014 году он и его соучастник, еще один сотрудник правоохранительных органов, который в настоящее время находится в розыске, с целью получения взятки инициировали проверки ряда предприятий, занимающихся поставками продуктов и ресторанным бизнесом. В результате оказанного на предпринимателя административного давления, бизнесмен был вынужден передать полковнику и его коллеге 800 тыс. долларов США в качестве взятки. При этом, как предполагают следователи, первоначально соучастники требовали передать им 5 млн долл.

Также, говорится в материалах уголовного дела, в 2015 году полковник и его соучастник за общее покровительство потребовали от того же предпринимателя 50-процентную скидочную карту сети ресторанов. Используя карту, Захарченко сэкономил более 3,5 млн рублей на оплату счетов в этих заведениях.

В ходе расследования следователи обнаружили у офицера и членов его семьи 27 объектов недвижимости, в том числе 12 дорогостоящих квартир, несколько автомобилей, полукилограммовый слиток золота, а также валюту в размере приблизительно 8,5 млрд руб. Сам Захарченко заявил, что из этих денег ему принадлежали лишь 93 тысячи рублей месячного довольствия.