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Происшествия
05.04.2019 18:39
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Еще почти 500 миллионов рублей полковника Захарченко достались государству

Имущество арестованного полковника Дмитрия Захарченко на 484 миллиона рублей перешло государству. Никулинский суд Москвы частично удовлетворил требования Генпрокуратуры и принял решение об изъятии средств 5 апреля.  

Как сообщает «Медиазона», суд отказался при этом взыскать с обвиняемого 320 тысяч долларов, которые он потратил на покупку ювелирных украшений. Отказ мотивирован тем, что следствие уже изъяло сами изделия.



Справка:

Напомним, Дмитрий Захарченко занимал должность замначальника управления «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России. По данным следствия, в 2014 году он и его соучастник, еще один сотрудник правоохранительных органов, который в настоящее время находится в розыске, с целью получения взятки инициировали проверки ряда предприятий, занимающихся поставками продуктов и ресторанным бизнесом. В результате оказанного на предпринимателя административного давления, бизнесмен был вынужден  передать полковнику и его коллеге 800 тыс. долларов США в качестве взятки. При этом, как предполагают следователи, первоначально соучастники требовали передать им 5 млн долл. 

Также, говорится в материалах уголовного дела, в 2015 году полковник и его соучастник за общее покровительство потребовали от того же предпринимателя 50-процентную скидочную карту сети ресторанов. Используя карту, Захарченко сэкономил более 3,5 млн рублей на оплату счетов в этих заведениях.         

В ходе расследования следователи обнаружили у офицера и членов его семьи 27 объектов недвижимости, в том числе 12 дорогостоящих квартир, несколько автомобилей, полукилограммовый слиток золота, а также валюту в размере приблизительно 8,5 млрд руб. Сам Захарченко заявил, что из этих денег ему принадлежали лишь 93 тысячи рублей месячного довольствия. 

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