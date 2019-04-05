Россия выиграла у Украины третий спор в ВТО за год

Третейская палата Всемирной торговой организации (ВТО) отказалась удовлетворить иск Украины к России по поводу транзита товаров через российскую территорию. Об этом 5 апреля пишет «Медуза» со ссылкой на «Интерфакс».

Украина требовала признать, что ограничение Россией транзита украинских товаров в Казахстан не соответствует нормам ВТО. В организации посчитали, что решение российские власти принимали «в интересах национальной безопасности в условиях чрезвычайных обстоятельств». В этом случае из правил ВТО могут делаться исключения.

Отметим, с 2018 года Россия выиграла у Украины уже три спора в ВТО. Ранее украинские власти жаловались на антидемпинговые меры по импорту нитрата аммония и ограничения на продажу железнодорожного оборудования в РФ.





