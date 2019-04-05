Два часа на пороховой бочке. Взрывотехники разминировали жилой дом в центре Петербурга

В Петербурге взрывотехники ОМОН подключились к зачистке жилого дома. Полиция вызвала подкрепление на Константина Заслонова.

Как сообщает ГУ МЧС Петербурга, в 14:30 5 апреля при проведении оперативных мероприятий на Константина Заслонова, 32/34, были найдены два артиллерийских снаряда калибром 45 и 37 миллиметров.

К дому вызвали ОМОН Росгвардии. Разминирование дома продолжалось два часа, в половине пятого боеприпасы времен войны вывезли.

По данным «Фонтанки», оперативные мероприятия в одной из квартир проводили полицейские. Увидев снаряды, они запросили подкрепление.







Сегодня взрывотехники также работали на заводе «ТЭКОН» в Невском районе Петербурга. Два пороховых снаряда попали на территорию с партией черного лома.