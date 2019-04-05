За акцию с надгробием Путина петербуржец сел на 9 суток. Полиция уверяет, что его вычислили по камерам наблюдения

Октябрьский суд Петербурга отправил под административный арест 32-летнего Андрея Жексимбаева за установку надгробия Владимира Путина. Инсталляция перед Исаакиевским собором стала сюрпризом для чиновников, в этом и заключается главное нарушение.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, вечером 5 апреля Жексимбаев признан виновным в проведении публичного мероприятия без уведомления властей, по статье 20.2 КоАП ему назначено наказание в виде 9 суток ареста.

Полиция Петербурга считает Жексимбаева активистом движения «АгитРоссия». Она же уверена, что молодой человек утром 3 апреля подкрался по Малой Морской улице к Александровскому саду и воткнул в газон инсталляцию. Она представляла собой быстровозводимую сборно-разборную конструкцию в виде надгробия из пеноплекса и черного плаката с изображением Владимира Путина.

Полиция и суд посчитали, что перед установкой надгробия Жексимбаеву следовало уведомить чиновников. Активист уверяет, что в то утро находился дома. Вину он не признает.





