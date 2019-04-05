«СМУ-11 Метрострой», строившее станции метро «Дунайская» и «Театральная», признано банкротом. Компания задолжала больше 1 млрд рублей

Арбитражный суд Петербурга признал ЗАО «СМУ-11 Метрострой» банкротом и открыл в отношении компании конкурсное производство по иску налоговой инспекции. Об этом сообщается на сайте «Электронное правосудие».

«Поскольку решение о банкротстве и прекращении деятельности организации принимается коллегиально собранием кредиторов в течение полугода после принятого судом решения, и ОАО «Метрострой» является только одним из кредиторов, говорить о расторжении контрактов между ОАО «Метрострой» и ЗАО «СМУ-11 Метрострой» преждевременно», – рассказали «Фонтанке» в компании «Метрострой», которая долгие годы сотрудничала с обанкротившимся подрядчиком.

Как добавили в «Метрострое», из-за сложной текущей ситуации у «СМУ-11» возложенные на неё обязательства по строительству метро были перераспределены между другими подрядчиками, а сотрудникам ЗАО «СМУ-11 Метрострой» было предложено трудоустройство в другие организации. Компания работала на станции «Дунайский проспект» Фрунзенского радиуса и станции «Театральная» Лахтинско-Правобережной линии.

«Фонтанка» подробно рассказывала об истории «СМУ-11». Иск к компании налоговая подала еще в 2017 году. К июню 2018 года суд признал справедливость требований и ввел процедуру наблюдения. Общая сумма долга ЗАО «СМУ-11 Метрострой» перед налоговой инспекцией составляет 1,073 млрд рублей, из которых 788 млн рублей – основной долг, а еще порядка 284 млн рублей – пени и штраф. К финансовым требованиям налоговой присоединились еще более 20 компаний.





