Петербургские заводы заканчивают растянувшуюся на десятилетие модернизацию бывшей крупнейшей ГЭС Советского Союза

Петербургский концерн «Силовые машины» обновил два гидрогенератора Волжской гидроэлектростанции в рамках десятилетней модернизации некогда самой большой советской ГЭС. Об этом в пятницу, 5 апреля, сообщили в самой компании. Цена одного такого гидроагрегата достигает 2 млрд рублей.

Первый обновленный в 2019 году гидроагрегат введен в эксплуатацию в марте, второй в апреле, уточняют «Силовые машины». Замене подверглись турбина, генератор и вспомогательное оборудование. Все агрегаты были изготовлены на заводах концерна, подчеркнули в «Силовых машинах».

Первый контракт на поэтапную замену гидротурбин и генераторов Волжской ГЭС госкорпорация «Русгидро» и петербургский концерн подписали еще в 2012 году — с планами закончить модернизацию к 2021 году. Благодаря этому мощность ГЭС должна вырасти с 2671 до 2745 МВт.

Волжская ГЭС — бывшая Сталинградская ГЭС, строительство которой началось в 1950 году совместными силами вольнонаемных рабочих и заключенных специально созданного Ахтублага. До середины 1960-х ГЭС являлась крупнейшей не только в СССР, но и в мире.







Сейчас на станции у 22 гидроагрегатов заменено уже 19 гидротурбин и 12 генераторов, говорят в «Силовых машинах». До конца этого года компания планирует начать замену 13-го гидроагрегата. Стоимость одного оценивается примерно в 2 млрд рублей.

В 2016 году «Силовые машины» заключили еще один подобный контракт с «Русгидро» – на замену 10 гидроагрегатов Воткинской ГЭС в Пермском крае за 19 млрд рублей.

В ООО «Силовые машины» входят петербургские Ленинградский Металлический завод, Завод турбинных лопаток и «Электросила». Концерн входит в группу «Северсталь» бизнесмена Алексея Мордашова.