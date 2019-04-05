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Общество
05.04.2019 17:32
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Twitter оштрафован на три тысячи рублей за отказ хранить данные в России

Судья Таганского районного суда Москвы Антон Козырев оштрафовал Twitter за отказ хранить данные на территории РФ. По статье 19.7 КоАП (непредоставление информации) американская соцсеть должна выплатить 3000 рублей, сообщает 5 апреля «Медиазона». 

Издание отмечает, что в ходе процесса судья неоднократно после заявления ходатайств представителей Twitter удалялся в совещательную комнату, а рассмотрение искового заявления Роскомнадзора заняло три заседания. Во время первого заседания, 22 марта, представители Twitter безуспешно просили суд прекратить производство по протоколу Роскомнадзора, указав на отсутствие у заявителя «обязанности о предоставлении информации о соблюдении закона о персональных данных» и на то, что из протокола непонятно, «за что конкретно компания привлекается к ответственности». 

На второе заседание, 29 марта, был вызван сотрудник Роскомнадзора, который и составлял протокол об административном правонарушении. Он пояснил, что у него нет оснований «для оговора данного юридического лица», а действующая процедура регистрации в Twitter позволяет идентифицировать пользователей.

Попытка прекратить производство была предпринята и сегодня, на третьем заседании. Но ходатайство снова было отклонено.



В ходе процесса юристы Twitter указали на то, что целый ряд требований Роскомнадзора к соцсети не зафиксирован в действующем законодательстве. Кроме того, юристы указали на некорректный перевод письма Twitter на русский язык. В версии, предоставленной суду Роскомнадзором, говорится о «новых механизмах контроля за пользователями», в то время как представитель писал про «новые механизмы контроля для пользователя», имея в виду расширение настроек. Юристы говорят о том, что автор перевода неизвестен, а это затрагивает их права, отмечает «Медиазона».

Несмотря на доводы юристов американской компании, судья удовлетворил требования надзорного ведомства. Штраф составил 3000 рублей. Максимальная сумма штрафа, предусмотренная Кодексом об административных правонарушениях, – 5000 рублей.

Теперь у Twitter есть от шести месяцев до года на реализацию требований Роскомнадзора.

В конце февраля аналогичный протокол был составлен в отношении компании Facebook. В начале марта создатель соцсети Марк Цукерберг заявил, что его компании не будут хранить данные в тех странах, которые нарушают права человека. Относится ли к ним Россия, он не уточнил. Но компании долларового миллиардера готовы к блокировкам на территории этих стран.

Сегодня стало известно, что экспертами при правительстве РФ прорабатывается идея законодательного запрета для Facebook, Twitter и Instagram на использование данных россиян. 

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