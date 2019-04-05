Массовая авария во Всеволожском районе Ленобласти серьезно затруднила выезд из Петербурга по трассе «Кола»

«Паровозик» с грузовиком, маршруткой и бензовозом во второй половине дня 5 апреля собрал многокилометровую пробку на «Коле».

«На Мурманском шоссе ДТП. Маршрутка, бензовоз, пара грузовиков», – пишут очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». Из-за аварии на «Коле» собралась огромная пробка со стороны Петербурга. По данным «Яндекс.Пробок», затор превышает 7 километров и тянется от проспекта Большевиков.

Как уточнили «Фонтанке» в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, авария произошла еще около 15 часов. Водитель самосвала КАМАЗ из-за технических проблем встал у края проезжей части, из-за размеров машины частично заняв и крайнюю полосу. Ехавший за ним бензовоз резко затормозил, и в него приехал автобус. Затем «паровозиком» в автобус приехал грузовой фургон Iveco, а в тот – легковушка. Пострадавших в результате ДТП нет.





