Жизнь в малоэтажке глазами новоселов

О преимуществах малоэтажных новостроек пишут довольно часто: уютно, комфортно, а главное - атмосфера особая. Но правильно говорят - лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Поэтому мы отправились в Пушкинский район и поговорили с новоселами, которые живут (или заканчивают ремонт) в домах не выше пяти этажей.

фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Почему именно Пушкинский район? Все просто – эта часть Петербурга и, в особенности, район Пулковских высот, довольно популярна у покупателей. Во-первых, потому здесь строятся малоэтажные дома. Во-вторых, новостройки расположены в городской черте и обладают хорошей транспортной доступностью – рядом есть транспортные развязки, неподалеку проходит кольцевая автодорога. Кстати, именно эти два критерия стали основными при выборе новой квартиры у наших героев – жителей комплекса «Образцовый квартал 3» (застройщик – компания «Терминал-Ресурс»).

Увидел, понравилось, купил

– До переезда сюда я снимал квартиру на Дунайском проспекте, тоже в новостройке, но многоэтажной. На себе ощутил, что значит жить в «муравейнике»: народу много, никого не знаешь, в узких проездах не разъехаться, и машину вечером не припарковать. А здесь мне нравится – тихо, спокойно, красиво и удобно, – рассказывает Дмитрий.

фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"







Про «Образцовые кварталы» Дмитрий узнал совершенно случайно: осенью прошлого года ехал в Пушкин и обратил внимание на невысокие красивые дома. Третий «Образцовый» выбрал потому, что хотел быстрее переехать, а дом был почти готов. Понравилось расположение – с одной стороны, в пригороде, с другой, совсем рядом с городом. Но самое главное, близко с работой – Дмитрий работает в Пулково.

– Рассматривал вариант в другом проекте, но там не было теплых полов, а для меня это важно, – признался мужчина. – И панорамные окна очень понравились, ведь Петербург солнечными днями нас радует нечасто.

Ключи Дмитрий получил в декабре, делать ремонт начал сразу после Нового года, а уже в феврале заехал в новую квартиру. С ремонтом проблем не было – предчистовая отделка от застройщика оказалась хорошей, ничего переделывать новоселу не пришлось. Жилплощадь на зоны Дмитрий поделил сам и сам же придумал дизайн. В однокомнатной квартире свободной планировки решил отказаться от перегородок. В эркере обустроил место отдыха с диваном, креслами и книжным столиком. Кухню объединил с гостиной – так квартира кажется просторной. Нашлось место и для вместительной гардеробной.

фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Дружеский совет

Станислав купил квартиру в ЖК «Образцовый квартал 3» по совету друзей, которые уже живут в первом и втором «Образцовых». Петербуржец давно подумывал о том, чтобы поселиться в малоэтажном квартале, а когда побывал в гостях у приятелей, решил окончательно: жить будет только здесь.

– До этого я рассматривал новостройки в городе, но практически в каждом проекте меня не устраивало транспортное сообщение или слишком высокая плотность населения, – рассказывает Станислав. – А сюда пару раз съездил в гости, убедился, что добираться удобно, город рядом. Когда узнал, что на первом этаже окна располагаются на уровне 1,9 метра от земли, решил его и выбрать – всегда нравилось жить ближе к земле. За инфраструктуру тоже спокоен: магазины первой необходимости уже есть, работает детский сад. До ближайшего торгового центра минут 5-10 на машине.

Переехать Станислав планирует ближе к майским праздникам, а сейчас занимается ремонтом. В однокомнатной квартире свободной планировки площадью 47 квадратных метров мужчина собирается сделать изолированную комнату, второй санузел переделать в гардеробную. Говоря о качестве строительства, признается, что посмотрел разные варианты и сравнение в пользу «Образцовых кварталов».

– Я долгое время жил в Красногвардейском районе в старом фонде, и мне это порядком надоело. А здесь много современных решений, начиная от теплых полов и заканчивая просторными балконами. У меня раньше кухня была такого размера, как сейчас балкон, – говорит Станислав.

фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Удачный выбор

Еще одна будущая жительница ЖК «Образцовый квартал 3», Мария, рассказала, что купила квартиру здесь со второй попытки. Сначала приехала посмотреть соседний с «Образцовыми» жилой комплекс, но в нем не нашлось подходящего варианта.

– Спустя время решила заглянуть еще раз, уж место хорошее. Удобно, что офис продажООО «Терминал-Ресурс» находится рядом со строящимися домами, когда я посмотрела дом и саму квартиру, больше ни секунды не раздумывала, – делится своей историей девушка.

Ремонт Мария поручила бригаде, с которой раньше уже сотрудничала. И была приятно удивлена итоговой стоимостью работ – она оказалась меньше предполагаемого бюджета.

– Рабочие сказали, что ничего за застройщиком не переделывали. И я, обсуждая с ними смету, видела, что все продумано. Мы, например, даже розетки не переносили – они расположены как раз там, где нужно, – говорит Мария. – Сейчас ищет для себя квартиру моя сестра, и я рекомендую ей выбирать вариант в «Образцовых кварталах».

Все наши герои назвали еще одну причину, почему приняли решение поселиться именно здесь: попав на территорию «Образцовых кварталов», ощущаешь тишину, спокойствие и уют. А такой бонус могут обеспечить своим жителям далеко не все новостройки.

Адрес отдела продаж СК «Терминал- Ресурс»: г. Санкт-Петербург, Пушкинский район, ул. Кокколевская, д.1, литера А (рядом с «Образцовыми кварталами»), тел. (812) 719 19 19, www.devcent.ru.

Справка о компании ООО «Терминал-Ресурс»

Жилой квартал "Образцовый квартал", Жилой квартал "Образцовый квартал 2", Жилой квартал "Образцовый квартал 3", Жилой квартал "Образцовый квартал 4", Жилой квартал "Образцовый квартал 5" – Застройщик ООО "Терминал-Ресурс", проектные декларации на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya