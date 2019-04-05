ЖК Nobelius аккредитован еще одним банком

"ПСК"

У фамильного дома Nobelius появился очередной банк-партнёр. Им стал «СМП Банк», входящий в топ-30 крупнейших финансовых организаций России.

Также две недели назад жилой комплекс получил аккредитацию Сбербанка.

Теперь для покупателей доступны все ипотечные программы «СМП Банка», включая специальные предложения.

Благодаря расширению перечня банков-партнёров возможности для покупки квартиры становятся более гибкими. Это особенно важно для молодых покупателей до 35 лет, которые последние три года все чаще выбирают престижные жилые комплексы.

Фамильный дом Nobelius – «бескомпромиссный» жилой комплекс бизнес-класса, который возводится в историческом квартале «Нобелевского городка». Оригинальные планировки – уникальна практически каждая вторая из 86 квартир ? дополнены эксклюзивными лотами на верхних этажах с террасами и большими балконами.

Персональные ипотечные менеджеры «ПСК» всегда готовы помочь в выборе квартиры. Они подберут оптимальную программу, предоставят исчерпывающую консультацию по банковским продуктам, помогут собрать и предоставить банку весь пакет документов. С персональным менеджером срок одобрения заявки обычно не превышает трёх-четырёх дней.

Узнайте больше о планировках, ценовых предложениях по телефону: (812) 640-38-38. Вы также можете задать вопросы в формате личной консультации — в центральном офисе ГК «ПСК» по адресу: наб. реки Карповки д. 16, к.2 или в офисе продаж на объекте по адресу: Выборгская ул., д. 4. Офисы работают по будням с 10:00 до 20:00 и по выходным с 11:00 до 19:00.

АО «СМП Банк» лицензия Центрального банка №3368 от 16.12.2014г.

ПАО «Сбербанк» лицензия Центрального банка №1481 от 11.08.2015г.

Справка о компании "ПСК"

ЖК Нобелиус – застройщик ООО "Виктория", проектная декларация на сайте http://nobelius.house/documents/