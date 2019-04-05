18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+12°C
/ Завтра: +13
$ 65.41р
73.44р
17:10 05.04.2019
Расширенный поиск

Строительство
Публикуется на правах рекламы
05.04.2019 16:42
Печать

ЖК Nobelius аккредитован еще одним банком

ЖК Nobelius аккредитован еще одним банком

"ПСК"

У фамильного дома Nobelius появился очередной банк-партнёр. Им стал «СМП Банк», входящий в топ-30 крупнейших финансовых организаций России.

Также две недели назад жилой комплекс получил аккредитацию Сбербанка. 

Теперь для покупателей доступны все ипотечные программы «СМП Банка», включая специальные предложения. 

Благодаря расширению перечня банков-партнёров возможности для покупки квартиры становятся более гибкими. Это особенно важно для молодых покупателей до 35 лет, которые последние три года все чаще выбирают престижные жилые комплексы.

Фамильный дом Nobelius – «бескомпромиссный» жилой комплекс бизнес-класса, который возводится в историческом квартале «Нобелевского городка». Оригинальные планировки – уникальна практически каждая вторая из 86 квартир ? дополнены эксклюзивными лотами на верхних этажах с террасами и большими балконами.

Персональные ипотечные менеджеры «ПСК» всегда готовы помочь в выборе квартиры. Они подберут оптимальную программу, предоставят исчерпывающую консультацию по банковским продуктам, помогут собрать и предоставить банку весь пакет документов. С персональным менеджером срок одобрения заявки обычно не превышает трёх-четырёх дней.

Узнайте больше о планировках, ценовых предложениях по телефону: (812) 640-38-38. Вы также можете задать вопросы в формате личной консультации — в центральном офисе ГК «ПСК» по адресу: наб. реки Карповки д. 16, к.2 или в офисе продаж на объекте по адресу: Выборгская ул., д. 4. Офисы работают по будням с 10:00 до 20:00 и по выходным с 11:00 до 19:00.

АО «СМП Банк» лицензия Центрального банка №3368 от 16.12.2014г.

ПАО «Сбербанк» лицензия Центрального банка №1481 от 11.08.2015г.

Справка о компании "ПСК"

ЖК Нобелиус – застройщик ООО "Виктория", проектная декларация на сайте http://nobelius.house/documents/

 

РАЗМЕСТИТЬ "НОВОСТЬ КОМПАНИИ" ОНЛАЙН

 

 

Новости компаний
"ПСК"
05.04.2019 16:42

ЖК Nobelius аккредитован еще одним банком

У фамильного дома Nobelius появился очередной банк-партнёр. Им стал «СМП Банк», входящий в топ-30 крупнейших финансовых организаций России
OOO "Лидер Групп"
05.04.2019 15:01

Только в апреле «Квартирные недели»

Весь апрель в ГК «Лидер Групп» проходит специальная акция «Квартирные недели»* – скидки до 5000 рублей на каждый квадратный метр в ряде жилых комплексов компании.
предоставлено компанией АО «Открытие Брокер»
05.04.2019 14:05

«Открытие Брокер» удваивает кэшбек для новых клиентов

«Открытие Брокер» запустил акцию «Инвест-привет!»* в рамках программы лояльности для инвесторов и трейдеров «O. InveStore!».
05.04.2019 13:50

«Алмаз – Антей» примет участие в V Международном арктическом форуме «Арктика — территория диалога»

Форум «Арктика – территория диалога» пройдет в Петербурге с 09 по 10 апреля 2019 в КВЦ «Экспофорум».
ПСК
05.04.2019 12:25

Продолжая петербургские традиции

Каждая входная дверь в квартирах в ЖК Nobelius будет украшена одним из наиболее аутентичных и редких аксессуаров - дверным молотком. Это один из самых узнаваемых элементов стильного интерьера, а в ряде случаев - и экстерьера, и наиболее изящный из всех возможных декоративных элементов входной двери.
Setl Group
05.04.2019 11:38

Setl Group профинансировал ремонт и оснащение здания школы в Василеостровском районе

4 апреля обновленный первый корпус школы на Среднем пр. В.О открыл свои двери для учеников и педагогов. На церемонии открытия присутствовали врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов и председатель совета директоров холдинга Setl Group Максим Шубарев.
фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
04.04.2019 18:00

Деловой центр на Петербургском шоссе: ближняя «Перспектива» для вашего бизнеса

На первой линии Петербургского шоссе в Пушкинском районе кипит деловая жизнь в бизнес-центре «Перспектива».
Предоставлено компанией "Петербургская Недвижимость"
04.04.2019 17:57

«Петербургская Недвижимость» запускает «Клуб привилегий» для покупателей

С 1 апреля компания «Петербургская Недвижимость» запустила «Клуб привилегий» со специальными условиями и расширенным пакетом услуг для клиентов, которые покупают квартиру без посредников.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
04.04.2019 17:19

Банк «Санкт-Петербург» направит на выплату дивидендов 1.8 млрд рублей

Наблюдательный совет Банка «Санкт-Петербург» на заседании 3 апреля 2019 года принял решение рекомендовать годовому Общему собранию акционеров, которое состоится 29 мая 2019 года, выплатить дивиденды по результатам 2018 года в денежной форме.
Фото предоставлено пресс-службой ГК «Эталон»
04.04.2019 15:08

В Группе «Эталон» поздравили 3000-го покупателя с начала 2019 года

4 апреля в центральном офисе Группы «Эталон» поздравили 3000-го покупателя с начала 2019 года. Им стал Дмитрий, купивший квартиру во флагманском проекте Компании в Санкт-Петербурге – квартале «Галактика», который возводится вблизи исторического центра Северной столицы.
ГК «КВС»
04.04.2019 15:00

ГК «КВС» в стиле ЗОЖ

7 апреля принято отмечать Всемирный День здоровья, а в Ленинградской области 2019 год – год здорового образа жизни. Такое знаковое мероприятие группа компаний «КВС» решила отметить с размахом.
ГК «Полис Групп»
04.04.2019 14:41

В продаже новая секция в ЖК «Полис на Комендантском»

Компания «Полис Групп» открыла продажи квартир в новой секции жилого комплекса «Полис на Комендантском» в Приморском районе Петербурга.