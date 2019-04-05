Соскучились по шашлыкам? 10 мест для прожарки мяса и как туда доехать

Солнце разбудило особый сорт туристов - любителей шашлыков. «Фонтанка» подсказывает, где неподалеку от шумного города можно полакомиться мясом и насладиться просыпающейся природой.

Елена Кенунен/Интерпресс

Что может быть лучше, чем в компании друзей пожарить на огне кусочки мяса, параллельно развлекаясь какой-нибудь игровой активностью? Те, кто не любит весеннюю природу, которая еще сохраняет воспоминания о снеге, могут пожарить мясо на электро-шашлычнице прямо дома. Для тех, кому необходим более свежий воздух, а дача – не прельщает, «Фонтанка» выбрала 10 мест подальше от городской суеты. Только помните – проснулась не только мать-и-мачеха и крокусы: клещи сидят по кустам, – в Лужском районе области они укусили уже двоих.

В начале апреля в петербургском парламенте в первом чтении был одобрен законопроект, который разрешит жарить шашлыки прямо в городе на специальных площадка. Теперь инициативу ждут 2 и 3 чтения, после чего документ должен быть подписан в Смольном. Пока этого не произойдет, жарить мясо в черте города не стоит.

Тем, кто не хочет ехать далеко, идеально подойдет пляж Тарховки на берегу Сестрорецкого разлива. От границы КАД до песка около 5 км. Прежде, чем поджарить кусочек мяса, нужно убедиться, что в радиусе 50-метров нет жилого дома, высота мангала превышают планку в 30 см, а вместо дров используется уголь. И самое главное – не спалить ничего, даже 1 кусочек мяса. На общественном транспорте легче всего добраться сюда от станции метро «Черная речка», где любителей мяса могут отвести маршрутки К-417 и К-425, а также электропоезд.







На пляже Тарховки все уже занято любителями жаренного мяса? Можно прокатиться по Приморскому на 5 км дальше, свернуть на Заречную дорогу и поискать местечко на пляже в районе Дюн. Среди маршрутов общественного транспорта из тех, что едут в Дюны – 211 автобус, который также следует от метро Черная Речка и К-117, который отходит от Финляндского вокзала.

Можно добраться до пляжа поселка Солнечного с приятным названием Ласковый. До него также можно добраться на 211-м автобусе.

Хороший вид открывается с побережья близ поселка Репино, правда придется отъехать от КАД по Приморскому шоссе больше, чем на 20 км. Любителям маршруток придется поискать на остановке у Финляндского вокзала К-117.

Тем, кому Сестрорецкое направление приелось, могут прийтись по душе Кавголовское озеро. От развязки КАД в районе Мурино придется преодолеть 60 км. Если общественным транспортом, то оптимальный вариант – электричка с Финляндского вокзала.

Можно чуть-чуть не доехать до Кавголово и разбить лагерь для прожарки мяса на озере в Токсово. Или, наоборот, проехать чуть дальше в сторону Матоксы и найти множество небольших водоемов у Нового Токсово.

Если есть желание получить возможность встретить не самых обычных соседей по приготовлению шашлыков, то можно остановить свой выбор на котеджном поселке «Медное озеро» – в этом районе с мясом на гриле был замечен губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Проехать придется 16 км от КАД по Выборгскому шоссе. От станции метро «Проспект Посвящения» сюда едет автобус №435.

Любители широких водных просторов, которым не приглянулся ни один из вариантов на берегу Финского залива, могут отправиться на Ладожское озеро в район Осиновецкого маяка. На автомобиле придется преодолеть порядка 45 км от КАД. На общественном транспорте удобнее всего добираться на электричке с Финляндского вокзала или станции Кушелевка.

В два раза ближе в качестве места для шашлыков можно выбрать Коркинское озеро. Добраться без автомобиля можно от станции метро Дыбенко ходят автобусы №469, №511, №565, №579. От КАД до одного из озер Ленобласти придется преодолеть 15 км.

Давно мечтали уехать на запад? Простое решение – скататься на шашлыки в поселок Лебяжье. Главное – подвергнуть мясо действию огня подальше охраняемого природного заповедника имени Бианки. Общественным транспортом до поселка поможет доехать электричка с Ленинского проспекта или Балтийского вокзала, а на автомобиле от КАД по автодороге «Петербург — Ручьи» всего 15 км.

Напоминаем, что после хорошего отдыха нужно хорошо убраться. Можно превратить этот процесс в увлекательную игру, как петербургские активисты.

Хорошей погоды!

Михаил Грачев, "Фонтанка.ру"