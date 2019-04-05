18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+13°C
/ Завтра: +11
$ 65.41р
73.44р
09:25 06.04.2019
Расширенный поиск

Общество
06.04.2019 07:53
Печать

Соскучились по шашлыкам? 10 мест для прожарки мяса и как туда доехать

Солнце разбудило особый сорт туристов - любителей шашлыков. «Фонтанка» подсказывает, где неподалеку от шумного города можно полакомиться мясом и насладиться просыпающейся природой.

Соскучились по шашлыкам? 10 мест для прожарки мяса и как туда доехать

Елена Кенунен/Интерпресс

Что может быть лучше, чем в компании друзей пожарить на огне кусочки мяса, параллельно развлекаясь какой-нибудь игровой активностью? Те, кто не любит весеннюю природу, которая еще сохраняет воспоминания о снеге, могут пожарить мясо на электро-шашлычнице прямо дома. Для тех, кому необходим более свежий воздух, а дача – не прельщает, «Фонтанка» выбрала 10 мест подальше от городской суеты. Только помните – проснулась не только мать-и-мачеха и крокусы: клещи сидят по кустам, – в Лужском районе области они укусили уже двоих. 

В начале апреля в петербургском парламенте в первом чтении был одобрен законопроект, который разрешит жарить шашлыки прямо в городе на специальных площадка. Теперь инициативу ждут 2 и 3 чтения, после чего документ должен быть подписан в Смольном. Пока этого не произойдет, жарить мясо в черте города не стоит. 

Тем, кто не хочет ехать далеко, идеально подойдет пляж Тарховки на берегу Сестрорецкого разлива. От границы КАД до песка около 5 км. Прежде, чем поджарить кусочек мяса, нужно убедиться, что в радиусе 50-метров нет жилого дома, высота мангала превышают планку в 30 см, а вместо дров используется уголь. И самое главное – не спалить ничего, даже 1 кусочек мяса. На общественном транспорте легче всего добраться сюда от станции метро «Черная речка», где любителей мяса могут отвести маршрутки К-417 и К-425, а также электропоезд. 



На пляже Тарховки все уже занято любителями жаренного мяса? Можно прокатиться по Приморскому на 5 км дальше, свернуть на Заречную дорогу и поискать местечко на пляже в районе Дюн. Среди маршрутов общественного транспорта из тех, что едут в Дюны – 211 автобус, который также следует от метро Черная Речка и К-117, который отходит от Финляндского вокзала. 

Можно добраться до пляжа поселка Солнечного с приятным названием Ласковый. До него также можно добраться на 211-м автобусе.

Хороший вид открывается с побережья близ поселка Репино, правда придется отъехать от КАД по Приморскому шоссе больше, чем на 20 км. Любителям маршруток придется поискать на остановке у Финляндского вокзала К-117. 

Тем, кому Сестрорецкое направление приелось, могут прийтись по душе Кавголовское озеро. От развязки КАД в районе Мурино придется преодолеть 60 км. Если общественным транспортом, то оптимальный вариант – электричка с Финляндского вокзала. 

Можно чуть-чуть не доехать до Кавголово и разбить лагерь для прожарки мяса на озере в Токсово. Или, наоборот, проехать чуть дальше в сторону Матоксы и найти множество небольших водоемов у Нового Токсово

Если есть желание получить возможность встретить не самых обычных соседей по приготовлению шашлыков, то можно остановить свой выбор на котеджном поселке «Медное озеро» – в этом районе с мясом на гриле был замечен губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Проехать придется 16 км от КАД по Выборгскому шоссе. От станции метро «Проспект Посвящения» сюда едет автобус №435. 

Любители широких водных просторов, которым не приглянулся ни один из вариантов на берегу Финского залива, могут отправиться на Ладожское озеро в район Осиновецкого маяка. На автомобиле придется преодолеть порядка 45 км от КАД. На общественном транспорте удобнее всего добираться на электричке с Финляндского вокзала или станции Кушелевка. 

В два раза ближе в качестве места для шашлыков можно выбрать Коркинское озеро. Добраться без автомобиля можно от станции метро Дыбенко ходят автобусы №469, №511, №565, №579. От КАД до одного из озер Ленобласти придется преодолеть 15 км. 

Давно мечтали уехать на запад? Простое решение – скататься на шашлыки в поселок Лебяжье. Главное – подвергнуть мясо действию огня подальше охраняемого природного заповедника имени Бианки. Общественным транспортом до поселка поможет доехать электричка с Ленинского проспекта или Балтийского вокзала, а на автомобиле от КАД по автодороге «Петербург — Ручьи» всего 15 км. 

Напоминаем, что после хорошего отдыха нужно хорошо убраться. Можно превратить этот процесс в увлекательную игру, как петербургские активисты. 

Хорошей погоды!

 Михаил Грачев, "Фонтанка.ру"

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
"ПСК"
05.04.2019 16:42

ЖК Nobelius аккредитован еще одним банком

У фамильного дома Nobelius появился очередной банк-партнёр. Им стал «СМП Банк», входящий в топ-30 крупнейших финансовых организаций России
OOO "Лидер Групп"
05.04.2019 15:01

Только в апреле «Квартирные недели»

Весь апрель в ГК «Лидер Групп» проходит специальная акция «Квартирные недели»* – скидки до 5000 рублей на каждый квадратный метр в ряде жилых комплексов компании.
предоставлено компанией АО «Открытие Брокер»
05.04.2019 14:05

«Открытие Брокер» удваивает кэшбек для новых клиентов

«Открытие Брокер» запустил акцию «Инвест-привет!»* в рамках программы лояльности для инвесторов и трейдеров «O. InveStore!».
05.04.2019 13:50

«Алмаз – Антей» примет участие в V Международном арктическом форуме «Арктика — территория диалога»

Форум «Арктика – территория диалога» пройдет в Петербурге с 09 по 10 апреля 2019 в КВЦ «Экспофорум».
ПСК
05.04.2019 12:25

Продолжая петербургские традиции

Каждая входная дверь в квартирах в ЖК Nobelius будет украшена одним из наиболее аутентичных и редких аксессуаров - дверным молотком. Это один из самых узнаваемых элементов стильного интерьера, а в ряде случаев - и экстерьера, и наиболее изящный из всех возможных декоративных элементов входной двери.
Setl Group
05.04.2019 11:38

Setl Group профинансировал ремонт и оснащение здания школы в Василеостровском районе

4 апреля обновленный первый корпус школы на Среднем пр. В.О открыл свои двери для учеников и педагогов. На церемонии открытия присутствовали врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов и председатель совета директоров холдинга Setl Group Максим Шубарев.
фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
04.04.2019 18:00

Деловой центр на Петербургском шоссе: ближняя «Перспектива» для вашего бизнеса

На первой линии Петербургского шоссе в Пушкинском районе кипит деловая жизнь в бизнес-центре «Перспектива».
Предоставлено компанией "Петербургская Недвижимость"
04.04.2019 17:57

«Петербургская Недвижимость» запускает «Клуб привилегий» для покупателей

С 1 апреля компания «Петербургская Недвижимость» запустила «Клуб привилегий» со специальными условиями и расширенным пакетом услуг для клиентов, которые покупают квартиру без посредников.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
04.04.2019 17:19

Банк «Санкт-Петербург» направит на выплату дивидендов 1.8 млрд рублей

Наблюдательный совет Банка «Санкт-Петербург» на заседании 3 апреля 2019 года принял решение рекомендовать годовому Общему собранию акционеров, которое состоится 29 мая 2019 года, выплатить дивиденды по результатам 2018 года в денежной форме.
Фото предоставлено пресс-службой ГК «Эталон»
04.04.2019 15:08

В Группе «Эталон» поздравили 3000-го покупателя с начала 2019 года

4 апреля в центральном офисе Группы «Эталон» поздравили 3000-го покупателя с начала 2019 года. Им стал Дмитрий, купивший квартиру во флагманском проекте Компании в Санкт-Петербурге – квартале «Галактика», который возводится вблизи исторического центра Северной столицы.
ГК «КВС»
04.04.2019 15:00

ГК «КВС» в стиле ЗОЖ

7 апреля принято отмечать Всемирный День здоровья, а в Ленинградской области 2019 год – год здорового образа жизни. Такое знаковое мероприятие группа компаний «КВС» решила отметить с размахом.
ГК «Полис Групп»
04.04.2019 14:41

В продаже новая секция в ЖК «Полис на Комендантском»

Компания «Полис Групп» открыла продажи квартир в новой секции жилого комплекса «Полис на Комендантском» в Приморском районе Петербурга.