Генсек ООН намерен лично остановить битву за столицу Ливии. У России есть контакты со всеми сторонами конфликта

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш прибыл в республику Магриба. Визит происходит на фоне новостей о наступлении Ливийской национальной армии под руководством Халифа Хафтара на город Триполи, который контролируется поддерживаемым мировым сообществом правительством национального единства.

«Я лечу из Триполи в Тобрук и Бенгази. Мои цели остаются прежними: избежать военной конфронтации. Я вновь повторяю, что нет военного решения для ливийского кризиса, а есть политическое», – написал 5 апреля в своем твиттере Гутерриш.

По данным телеканала Sky News Arabia, он уже прибыл в Бенгази, находящийся под контролем Хафтара. Гутерриш намерен лично встретиться с лидером национальной армии. Вечером в пятницу в ООН также пройдет экстренное заседание по поводу ливийского вопроса.

О желании генсека организации лично поехать страну в Северной Африке стало известно накануне. Перед вылетом он написал, что отдает себе отчет, как обстоит ситуация с безопасностью в этой республике.







В четверг, 4 апреля, Хафтар, который остается одним из влиятельнейших политических деятелей страны, объявил о наступлении на столицу, чтобы якобы очистить ее от террористов. При этом генерал, по данным СМИ, пообещал не трогать гражданских и тех, кто самостоятельно сложит оружие. В итоге его войска уже заняли несколько районов на юго-западе города. Правительство национального единства премьера Файеза аль-Сарраджа, находящееся в Триполи, отдало приказ привести подконтрольных военных в боевую готовность. Сообщений о столкновениях нет.

СМИ выложили видео того, как армия Хафтара движется на главный город страны.

США, ЕС, ОАЭ и Россия выступают против силового сценария. При этом российским дипломатам, по данным СМИ и заявлениям ведомства, ранее удалось установить отношения со всеми сторонами конфликта. У РФ есть контакты как среди поддерживаемого ООН правительства национального единства, так и в стане национальной армии. Осенью 2018 года издание The Sun писало, что «Россия готовит новую Сирию в Ливии» и якобы направила туда офицеров ГРУ. По версии таблоида, Москва делает ставку именно на Хафтара, хотя известно и о переговорах России с аль-Сарраджем. Кроме того, внешнеполитическое ведомство РФ ранее поддержало и сына убитого Каддафи, Сейф аль-Ислама, у которого также сохраняется политический вес.

В 2011 году при военной поддержке ряда стран НАТО и их союзников правительство Каддафи в Ливии было свергнуто, а сам лидер казнён повстанцами. В стране началась гражданская война. Осенью 2012 года при проамериканском правительстве снова начались волнения, и в Бенгази убили американского посла. Ливия остаётся раздробленной на части: здесь есть несколько центров правления, а также коренные племена и этнические меньшинства, которые не хотят никому подчиняться.